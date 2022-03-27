高雄公車停等紅燈擋到輕軌列車 吃罰單又遭懲處

高雄「紅12」公車駛回場站途中行經路口右轉遭遇紅燈，又受擋於前方車輛以致跨越輕軌軌道停等，造成輕軌車輛無法通行，遭警開罰。市府交通局表示將懲處業者並要求加強教育訓練。

高雄一輛東南客運的大客車，昨天晚間6時許在行經前鎮區中凱陸橋下的中山路與凱旋路口，右轉跨越輕軌軌道後遭遇紅燈，又因前方有車輛，只好停在軌道上等待，導致一旁輕軌車輛須等行經路線淨空才能通行。

高雄市政府交通局今天發布訊息說明，違規車輛為東南客運「紅12」路線公車，在返程駛回場站途中發生擋輕軌列車情形；交通局將對客運業者依道路交通管理處罰條例及虧損補貼相關作業規定懲處，並要求東南客運加強所屬駕駛教育訓練，務必遵守交通安全相關規定以維護行人及用路人權益。

前鎮警分局說明，這輛車已涉違反「大眾捷運法」和「道路交通管理處罰條例」，分別可處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰和600元以上、1200元以下罰鍰，將依法開罰。

警方呼籲，跨越軌道或是劃有網狀線的路口，如遇前方空間不足車輛停等紅燈，應在原路口停等，以免阻礙交通或造成危險；警方也會持續加強此路段巡邏及輕軌沿線周邊道路疏導、交通違規查察取締，以維民眾用路權益及交通秩序。