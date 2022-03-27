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高雄「寶來一橋」汛期前通車 抗洪能力增強

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶／高雄即時報導
高雄六龜區舊有的「寶來一橋」難以承受極端氣候挑戰，交通部公路總局辦理「台20線78.5K寶來一橋改建工程」，舊橋旁新建一座總長390公尺新橋，預計4月3日舉行通車典禮。圖／公路總局甲仙工務段提供
高雄六龜區舊有的「寶來一橋」難以承受極端氣候挑戰，交通部公路總局辦理「台20線78.5K寶來一橋改建工程」，舊橋旁新建一座總長390公尺新橋，預計4月3日舉行通車典禮。圖／公路總局甲仙工務段提供

高雄六龜區舊有的「寶來一橋」難以承受極端氣候挑戰，交通部公路總局辦理「台20線78.5K寶來一橋改建工程」，舊橋旁新建一座總長390公尺新橋，橋寬增至15公尺，除雙向汽機車道，也設有人行道。河床距橋面高約20公尺，抗洪能力增強，安全性提高，預計4月3日舉行通車典禮。

甲仙工務段指出，台20線78.5K寶來一橋改建工程是2019年7月1日開工，原訂今年5月3日完工通行，工程順利提前完工，4月3日將通車，舊橋將在新橋通行30天後啟動拆除作業。

去年8月高雄接連多日強降雨，原橋曾因邊坡落石加上大雨淹過橋面，一度封橋，造成寶來居民難以進出。六龜區公所表示，舊的寶來一號橋一遇雨季，就擔心水淹過橋面沖入社區，甚至沖斷橋面，必須警戒性封橋，每次封橋幾小時防災，因當時另一條重要聯外道路，串連不老溫泉與寶來溫泉的高133便道遲遲未通車，一旦封橋寶來地區形成孤島，去年8月初強降雨過後，橋旁的山壁土石大量崩落增加危險性，新橋能在今年雨季來臨前通車，居民也鬆一口氣。

六龜區寶來里長沈振揚說，原寶來一號橋在颱風或汛期來臨會預警性封橋，居民憂心橋隨時會斷，從梅山口到寶來的居民外出會途經寶來一號橋，尤其慢性病患者常要下山就醫，一旦封橋非常危險，高133便道去年12月終於通車，新橋也將舉辦通車典禮，即使未來133便道有特殊狀況要封路，居民也還能順利下山。

「寶來一橋」新橋特性包含路線截彎取直，採高橋墩、大跨距，河床距橋面高20公尺，相較於舊橋，安全性大為提升。

工程人員回顧，2009年受莫拉克風災影響，荖濃溪上游坡面崩壞，大量土砂造成河床淤積，橋梁通水斷面不足，河床距橋面高度僅剩5公尺，進而減弱抗洪能力，每到汛期，常因溪水暴漲封橋，居民通行受阻。

舊橋橋寬10公尺、總長220公尺，新橋長度390公尺，橋寬增至15公尺，除雙向汽機車道，同時設有人行道，抗洪能力增強，面對極端氣候挑戰，更加堅固耐用。

高雄六龜區舊有的「寶來一橋」難以承受極端氣候挑戰，交通部公路總局辦理「台20線78.5K寶來一橋改建工程」，舊橋旁新建一座總長390公尺新橋，預計4月3日舉行通車典禮。圖／公路總局甲仙工務段提供
高雄六龜區舊有的「寶來一橋」難以承受極端氣候挑戰，交通部公路總局辦理「台20線78.5K寶來一橋改建工程」，舊橋旁新建一座總長390公尺新橋，預計4月3日舉行通車典禮。圖／公路總局甲仙工務段提供

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