大林蒲遷村說明會 部分居民籲加速遷村進度

高雄市小港區大林蒲今天舉辦第二次遷村說明會，高市長陳其邁與局處首長出席，立委陳椒華、賴瑞隆和市議員、市議員擬參選人多人出席。陳其邁指出，一定會溝通到民眾滿意，照顧所有居民的權益。但有居民發言要求市府加速遷村，不要讓居民等到老死，還等不到遷村，籲市府啟動遷村同意簽署，統計遷村意願。

另有居民表示，未來在遷村預定地的位置需靠抽籤，但自己在大林蒲的位置是三角窗，如果一起抽籤是損害權益。陳其邁表示，將再研議抽籤制度，盡可能公平、公正。

陳椒華表示，草案中所訂定的基準日是在108年10月，現在已是111年，到實際遷村的時間目前仍不可知。基準日的訂定，應開放民眾在基準日後的非住商區的用地，只要適用「對土地所有權人補償内」1至3項的規定，就應納入從優補償的優惠。

陳椒華認為，大林蒲地區深受臨海工業區的汙染長達5、60年，城市發展和居民健康都被工業區影響甚鉅，政府應考量居民犧牲健康與地方發展，規畫空汙補償費。

時代力量前鎮小港區市議員參選人湯茹婷表示，大林蒲有許多民眾都是世居在此，土地各代持分、共有，許多民眾面臨土地實質持有土地面積少，無法達到基本建坪門檻。湯茹婷主張，市府應有造鎮計畫，先建後遷。不論民眾持有土地坪數，皆以一坪換一坪，不要強制徵收，損害民眾財產權。