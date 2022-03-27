八八風災雙園斷橋家屬送墨寶 感謝周春米「正義女神」

民進黨屏東縣長初選倒數10天。八八風災今年13年，八八風災雙園斷橋案的罹難者家屬林良璘感謝當年周春米律師協助國賠訴訟，今到場感謝，並致贈「正義女神」的墨寶。周春米收下墨寶後，娓娓道來當年的歷程，並強調，當年的國賠訴訟，是為了受害者及家屬追討的正義，而現在競爭屏東縣長的過程中，遭遇許多狀況，她秉持當年的勇氣和良知，誓要當屏東人永遠的義務律師，替屏東、替鄉親爭取，屬於屏東人的公平正義。

周春米說「正義女神」這四個字，她真的受之沉重，她知道當年追求的事實真相及公平正義，是因為鄉親的不幸和政府的疏失，在時任立法委員潘孟安，和罹難者家屬的委請下，與律師楊靖儀、湯瑞科、蔡將葳組成國賠義務律師團，向政府提起國賠訴訟。

周春米說，那一年的國賠訴訟案是最煎熬的過程，雖然替受難者及家屬追求正義只是補救，但她仍然堅持力爭到底，讓國賠案協議完成，只有這樣才無愧於所學，也不負所託。

林良璘說，這場災難是無情的、傷痛的，但他們接受到的，是周春米律師的溫暖和幫助。災難發生當下，受難家屬感到無助，特別是第一時間還被雙園大橋的權責單位駁回國賠的申請，他們只能感到無奈和氣憤。

林良璘說，當時他認為國賠是一座越不過的高山，打不破的銅牆鐵壁，但因為律師周春米「自己的權益要自己爭取」的一段話，讓他們繼續堅持下去，每一次國賠的諮詢討論，周春米都讓他們感受到家人般的溫暖，他相信，周春米擔任屏東縣長，一定能替人民、替百姓服務。

周春米說，這一路走來她仍然謹記當年政府及權責機關的過失及錯誤，如今她獲贈這塊墨寶，要隨時提醒自己，維護人民的正義，謀求民眾的福利，讓屏東繼續向前，這是她當仁不讓的決心。