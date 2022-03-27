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高市興建新生滯洪池 改善前鎮漁港道路積淹水

中央社 / 高雄27日電

為改善前鎮漁港周邊道路逢大潮降雨易積淹水問題，高市府利用新生路及漁港路旁高架道路下用地，規劃興建「新生滯洪池」，整體蓄洪體積約1萬500立方公尺，預計9月底前完工啟用。

前鎮區新生路及漁港路段位於港區周邊，既有下水道的排水功能容易受到潮汐影響，若逢大潮期間降雨，常會因排水宣洩不及而積淹水，影響車輛通行。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，為改善排水系統，市府與高速公路局協調，將利用新生路及漁港路旁高架道路下的用地規劃興建「新生滯洪池」，由內政部營建署全額補助新台幣2220萬元，工程已啟動，預計今年9月底前完工啟用。

水利局表示，「新生滯洪池」土地使用面積約6300平方公尺，整體蓄洪體積約1萬500立方公尺，可將降雨期間部分新生路及臨海工業區雨水引入滯洪池蓄洪，並透過智慧監測控制出流量體，達到出流管制功能，以改善道路積水問題。

水利局指出，新生路及漁港路為前鎮及小港區重要交通幹道，因新生滯洪池正在進行工程施工，市府將做好相關交維，避免衝擊交通。

滯洪池 水利局 淹水

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