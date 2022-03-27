大林蒲遷村增百億居民憂負債蓋房 陳其邁：新成本計算

高雄市小港區大林蒲遷村第二次說明會今舉辦，高市長陳其邁在場表示，去年首次說明會後，針對居民訴求，已跟中央爭取到多100億預算，目前遷村經費為689億元，將放寬資格認定、擴大補貼救濟和新增安家措施。陳其邁強調，「我一定會陪大家把我們遷村的事情做好。」多數居民憂未來將負債蓋房，陳其邁說，未來蓋房會依新的興建成本，一定蓋得起。

陳其邁指出，第一次說明會民眾提出的訴求，都進行詳細評估，「說到預算要增加，一定就要把錢算得清清楚楚」。說明會至少要開三次，目前遷村是草案，今天來跟大家來報告首次說明會後的協商結果。陳其邁表示，大林蒲6里，人數約2萬人，談遷村不能只是七成贊成、三成反對，這樣就遷不成，一定要有高度共識。

都發局長吳文彥簡報表示，大林蒲遷村預定地在鳳山，包括鳳山農場、中崙牛寮、崗山仔新社區等地，鄰近國道一號、小港機場、台88，未來黃線也將通過基地附近，發展可期。針對沒有自有住宅、弱勢族群將蓋出租型社會住宅。

鳳源里張宇讚發言表示，在大林蒲普遍有一個門牌住2、300人的狀況，一門牌約有10多戶。希望遷村資格不是一個門牌換一戶，而是一戶換一戶，先建後拆。陳其邁說，先建後拆是好方案，但是必須先協調好，市府也會督促加速起造。只要真的有居住在大林蒲不用擔心，市府將從寬認定，但需要考慮公平問題。如果有房子不夠15坪也有放寬資格，只要擁有7.5坪以上就能買到15坪以上就能來蓋房子。

鳳森里長陳信雄說，如果補償的錢蓋不了房，還要居民倒貼怎麼辦？難道市府要民眾自生自滅嗎？遷村應該照顧弱勢。陳其邁回應，興建費將用新的建造成本計算，但是如果是從三樓蓋成五樓，就要自己額外付錢，才公平、公正，「希望大家盡量是在大林蒲是什麼房型，未來就蓋一樣的房型，都不用多付錢。」

鳳興里長洪富賢指出，大林蒲遷村從原配變小三，本來是環境不好才要遷村，卻半途出現新材料循環園區，如果未來協議架構不成將依法徵收，洪富賢要求陳其邁承諾，大林蒲是遷村不是徵收。