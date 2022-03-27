大林蒲遷村說明會 逾千人湧進活動中心周邊

高雄市政府今至小港區大林蒲開第二次說明會，高市長陳其邁、經濟部次長林全能等人到場說明。說明會預計10點開始，九點前已有不少居民至活動中心排隊登記發言，約有近50人登記，場內外已有逾千民眾。高市漁民港務促進會、高市大林蒲地區遷村權益促進會皆在場外陳情，警方也動員大批警力維持秩序。

大林蒲漁民擔心遷村後影響捕魚權益，在場外拉起「政府不夠漁民生計、拒絕遷村抗爭到底」白布條。雖高市府目前擬定交通費補助，但高市漁民港務促進會理事長黃清江表示，遷村後交通往返超過兩小時，漁民的人身安全無保障，目前大林蒲共有3千多名漁民、105艘漁船，部分漁民決定遷村後將不再捕魚，希望政府能收購漁船等設備。海洋局副局長黃登福稍早收下漁民陳情書表示，將會開一場漁民說明會，釐清漁民訴求後，再行討論適合的方案。

場邊另有大林蒲地區遷村權益促進會陳情，不少居民手拿「遷廠」牌。理事長黃琨育手持麥克風表示，已有村民來不及等待遷村就逝世，「政府有辦法賠我們一個家人嗎？」一旁的民眾手持逝世家人的大頭照。黃琨育說，這樣的條件我們不遷村了，我們要求遷廠，還我們一個有乾淨空氣的社區，「陳其邁出來面對，不要當軟男！」都發局副局長王屯電收下促進會陳情書。

陳其邁強調，因疫情爆發，第二次說明會延至今日，但首次說明會後市府、經濟部持續研商、溝通，今天除了報告計畫書修訂內容外，也會持續傾聽居民心聲。因活動中心一樓在九點初已滿座，不少民眾在戶外同步看視訊。

都發局表示，此次遷村安置計畫草案調整、新增部分有3大重點，包括居民最關心的一坪換一坪資格條件限制等。3大重點有放寬3資格條件，包括私有非住商土地可一坪換一坪、遷村基準日（108年10月8日）後取得私有住商土地可適用一坪換一坪及私有住商區土地可單獨分配等。

第二為擴大4項救濟，包括低收、中低收發給3被人口遷移費、鳳鼻頭漁港漁民交通補貼從每人1.75萬提高至9萬元。農產物收入損失特別津貼從每公頃最高18萬元提高至最高45萬元。以及新增市場攤台每立方公尺3300元補貼救濟。