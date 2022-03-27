離家400公里 暖心女醫陪伴脆弱家庭防兒虐
五年級小兒科醫師張淑雯行醫近30年，想到偏鄉奉獻的心願，2年多前終於實現。她遠赴離台北住家超過400公里的屏東恆春，投入心力守護脆弱家庭，陪伴悶悶不樂的個案母親及渴望玩沙的孩子到海邊走走，每周一天家訪探視，成為「放封」時光，原本愁雲慘霧家庭氛圍慢慢有了改變，張淑雯堅信「如果有人能陪伴說說話，協助減壓、喘息，兒虐等悲劇也許就不會發生！」
張淑雯是高雄長庚小兒科醫師，也是3個孩子的媽，家人住北部，她獨自南漂，2年多前漂流得更遠了，她甘願走出舒適圈，響應支援屏東恆春基督教醫院兒科任務，原本1年半就能換手，她卻愛上恆春，留了近3年沒打算離開，早就對恆春產生歸屬感。
重心除了看診，張淑雯協助屏東縣政府照顧脆弱家庭計畫，她說，守望脆弱家庭是防止兒虐「超前部署」一環，她服務個案之一是30多歲許姓少婦，獨自養育4歲、6歲稚子，面對經濟壓力、婚姻難題、親子摩擦等多重考驗，情緒常處於臨界點。
1年前接觸這個家庭後，張淑雯常開車載他們到戶外走走，路程中能紓壓、談心，孩子能盡情放電玩耍，原本一臉憂愁的媽媽變得有笑容，也敞開心房，能自在地面對手機鏡頭，互動過程拍下許多搞怪、溫馨照片。2個孩子也對「醫師阿姨」相當信賴，會對張淑雯撒嬌、說祕密，建立情同家人的緊密關係。
張淑雯是虔誠基督徒，去年12月她邀個案一家三口參加教會耶誕活動，許姓少婦感性地說「若沒有張醫師陪伴，不知道能不能走過來」，當場淚崩，張淑雯獻上溫暖擁抱，彼此都有難以言喻的感動。
張淑雯投注時間、心思，也常自掏腰包送給孩子玩具、點心，她說，信仰帶給她力量，也是愛的泉源，她的付出微不足道，要感謝對方願意讓她陪伴，讓她得到很多快樂與滿足。
父親也是小兒科醫師，張淑雯說，選擇兒科這條路，一大動機是小孩很真誠不會偽裝，和小孩打交道是件快樂的事。張淑雯說，台灣重視長照，其實投資下一代更重要，從投資報酬率和國家經濟發展福祉面來看，在小孩身上投資1塊錢，將來他可能回饋社會3塊錢，兒童就像一輛新車，把它整修好，往後可以跑很長的路。
「行醫愈久，愈懂得謙卑」在張淑雯身上充分體現，她和病人、個案相處沒有架子，讓醫生不光是醫病，還有全方位觀察能力，不求回報的付出充滿真情與溫度。
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