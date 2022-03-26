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明華園總團「步月‧火燒」登場 演繹客庄史詩故事

中央社 / 屏東縣26日電

明華園戲劇總團演繹在屏東客庄發生的史詩故事，詮釋重要歷史印記，今晚在千禧公園由當家台柱孫翠鳳及藝人郭子乾領銜，演出歷史大戲「步月‧火燒」，2萬座位座無虛席。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，屏東在國際地位上扮演重要角色，屏東的土地就好比社會縮影，由明華園歷經2年編排，動用500名演員，演繹出不分族群保衛家園的故事，不論道具、制服都是為屏東在地的史詩故事專屬訂製，還原歷史樣貌。

明華園總團長陳勝福說，戲劇結合客家、閩南、原住民，演出有客語、台語、日語、排灣族語言；音樂部分則是現代融入傳統，希望給屏東鄉親一個美好的藝術饗宴。

屏東縣政府邀請明華園戲劇總團全新策劃，屏東六堆歷史大戲「步月‧火燒」，講述1895年乙未年間六堆客家義勇軍，奮勇抵抗日軍首場戰役地點「步月樓」以及最後一戰的「火燒庄」為題材。

由孫翠鳳及郭子乾領銜主演，以大型戶外廣場藝術型態跨界創作，3萬支現採菅芒花的舞台布置，呈現昔日族群大團結的熱血精神。

屏東縣政府 明華園 制服

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