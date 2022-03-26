城中城燒出公安問題 黃捷：市府該盤點學生違建宿舍

高雄城中城大火46人死亡引發各界重視老舊建物公共安全，高市議員黃捷指出，違章建築數量眾多，不少弱勢學生在校外租賃租金低廉的學生宿舍，不知置身危險環境，市府應全面盤點及拆除違建租屋保障安全。消防局、工務局指出，全市818家列管寄宿舍，80家列為高風險建物逐步清查中，會請學校配合清查及檢討學生宿舍有無違建，是否存在公安與消安問題。

3月7日台中發生宿舍大樓6死火警。高市消防局宣布，全市列管818家寄宿舍，其中80家6樓以上、20年以上寄宿舍列入高風險對象，會同工務局、警察局在3月底完成檢查，其餘7月底前完成。

議員黃捷指出，既成違建非常多，不少學生屬於弱勢族群，可能住在便宜的違章宿舍，不知道環境安不安全，不能每次出意外才來檢討，應盤點危及公安的違建，並對認定應拆除的違建租屋提出房客安置計畫。

消防局代局長王治平表示，台中之後高市擬定專案計畫，目前已完成148家檢查，11家消防設備不合格。