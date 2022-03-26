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世界最高自由落體設施出致命意外 美少年墜地慘死

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城中城燒出公安問題 黃捷：市府該盤點學生違建宿舍

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃捷擔心經濟弱勢學生可能身處違建的危險環境不自知。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃捷擔心經濟弱勢學生可能身處違建的危險環境不自知。記者徐白櫻／攝影

高雄城中城大火46人死亡引發各界重視老舊建物公共安全，高市議員黃捷指出，違章建築數量眾多，不少弱勢學生在校外租賃租金低廉的學生宿舍，不知置身危險環境，市府應全面盤點及拆除違建租屋保障安全。消防局、工務局指出，全市818家列管寄宿舍，80家列為高風險建物逐步清查中，會請學校配合清查及檢討學生宿舍有無違建，是否存在公安與消安問題。

3月7日台中發生宿舍大樓6死火警。高市消防局宣布，全市列管818家寄宿舍，其中80家6樓以上、20年以上寄宿舍列入高風險對象，會同工務局、警察局在3月底完成檢查，其餘7月底前完成。

議員黃捷指出，既成違建非常多，不少學生屬於弱勢族群，可能住在便宜的違章宿舍，不知道環境安不安全，不能每次出意外才來檢討，應盤點危及公安的違建，並對認定應拆除的違建租屋提出房客安置計畫。

消防局代局長王治平表示，台中之後高市擬定專案計畫，目前已完成148家檢查，11家消防設備不合格。

工務局長楊欽富說，寄宿舍違建是個大問題，工務局與教育局有請學校提供附近租屋學生住宿空間來幫忙盤查有無違建，以及公共安全檢查有無合格，會全力去清查；有些違建沒有危及公安部分暫時列管，若涉及公安一定會拆除，頂樓加蓋套房也會嚴格管控。此外，安置部分要找社會局朝包租代管方式處理，會找其他單位進一步研討對策。

高雄市議員黃捷關心學生校外違章宿舍的公共安全問題，希望市府消防局與工務局合力處理。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員黃捷關心學生校外違章宿舍的公共安全問題，希望市府消防局與工務局合力處理。記者徐白櫻／翻攝

違建 宿舍 公安

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