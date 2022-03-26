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屏東「潮好玩幸福村」全區開幕 引進科學教育策展

中央社 / 屏東縣26日電

屏東縣政府活化百年歷史的忠誠營區，打造「潮好玩幸福村」，今天全區開幕，首次引進國立台灣科學教育館策展「設計我們的世界—潮好玩」，縣府說，6月底前不收取入館費。

屏東縣長潘孟安出席開幕儀式致詞說，潮好玩幸福村前身為忠誠營區，擁有百年歷史，2008年部隊撤離致營舍空置，將空間活化做為社福新天地，現有社會處潮州區家庭福利服務中心、托育資源中心、身障者社區日間服務布建據點、長青幸福館、輔具中心等單位進駐服務，是全人照顧的實踐場域。

潘孟安表示，繼1月27日潮好玩共融遊戲場試營運之後，已經有15萬人次造訪，這次潮好玩幸福村內的大人小孩館首次引進國立台灣科學教育館策展「設計我們的世界—潮好玩」，不用到台北，在屏東就能參觀科教館。

展覽共有「風管與飛行器」、「塗鴉機」、「快樂城市」、「我的設計挑戰」、「與樹共生之坡」、「手術解決方案」、「地震緊急救援術」等7個展區，可製作飛行器在風管中飛舞，設計結合馬達、電池、紙盒、色筆，可以自動畫畫的機器人，利用回收紙材設計屬於自己理想的城市模型等，運用每個人的想像力與創造力，設計出與眾不同的作品。

屏東縣政府社會處表示，各展區有人數限制，6月底前不收取入館費，團體必須採預約方式報名。

屏東縣政府 潘孟安

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