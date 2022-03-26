大和盃磯釣總決賽 澎湖海域釣況佳選手滿意
第7屆大和盃磯釣邀請賽今天在澎湖姑婆嶼進行總決賽，國內近70名磯釣好手同場競竿，各顯神通，由於天氣良好，海象趨穩，魚兒大咬，選手大有斬獲。
馬公市公所表示，第7屆大和盃磯釣總決賽，國內各場域68名磯釣好手，今天搭乘專船前往白沙姑婆嶼，各自在島上找到合適位置，展開磯釣。
由於連日來的風雨，今天天氣轉好，海象趨穩，氣溫回升至攝氏20度以上，海上風力只有3至4級，最適合海釣，加上魚兒咬勁佳，釣竿此起彼落，王姓選手釣起白毛、林姓選手釣起鸚哥魚、吳姓選手釣起臭肚、郭姓選手則釣起拉崙，各磯釣好手相當滿意，大有斬獲。
大和盃磯釣總決賽，明天還將在原地進行，晚間有選手之夜，活動代言的藝人沈文程也隨船前往登島，除了行銷澎湖是最佳的磯釣場外，海島的風光更是值得前往探索。
馬公市公所表示，大和事業每年都選在澎湖舉辦磯釣賽，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與天候等因素，未辦理初賽，今年疫情趨緩後，今天在澎湖海域直接進行總決賽，所釣的漁獲，將分別捐贈給馬公惠民啟智中心和老人之家等社福單位。
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