技職大玩JOB 職業試探體驗展高雄科工館展出
為讓中小學師生及家長更加了解「技職教育群類別或科系」的學習方向，並對應未來在各產業可能擔任的角色，由國立科技大學結合社教館所辦理「職業試探體驗主題常設展」，今明兩天分別在台北國立臺灣科學教育館、台中國立公共資訊圖書館總館以及高雄國立科學工藝博物館盛大舉行，主辦單位表示「職業試探體驗常設展」透過把複雜的先進技術具象且簡化成大家都能操作的展出作品與「動手做」課程活動，讓中小學師生及家長可以理解各行各業在新科技發展下的轉變，協助學生探索自我性向、各學群與職業串聯，進而肯定技職教育的價值。
教育部技職司楊玉惠司長表示，國立科大合作社教館所今年已經是第4年，持續扎根技職教育初衷，今年加入了國教署與技高學校合作，這次全新職業試探體驗展展期至2025年，建議親師生連假或暑假可以輪流到台北、台中、高雄參加體驗。
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