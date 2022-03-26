大武山成年禮走入山林 60名學員登頂接受山神祝福

屏東縣政府舉辦的大武山成年禮今年邁入第25年，經過二階段行前訓練，甄選60名男女學員展開為期3天成年禮儀式，今天出發前往海拔3000公尺的大武祠，接受山神祝福；28日下午返回縣府行政大樓南棟大廣場舉行閉幕典禮，頒予年輕勇者結業證書。

縣長潘孟安說，大武山成年禮藉由身體力行活動參與，在過程中自然拉近與環境間距離，培養對環境的關懷，是大武山成年禮堅持的初衷，學員們在山上無法使用手機及網路，藉此更親近山林，與自我共處與自然對話並重新認識成長的土地，相信是學員永生難忘的生命歷練。

縣府民政局徐富葵說，訓練階段學員透過講師介紹恆春半島海口港至後灣的動植物生態和水文環境，並親身力行從事無痕山林整復工作。最後關卡的里龍山負重訓練，正是為登北大武山做最後的體力考核與訓練，男學員至少揹負18公斤、女學員15公斤的重裝訓練下，每位學員攜手渡過層層考驗，在過程中體會團隊合作重要性。

大武山成年禮執行長林高本說，今年報名學員165名，經過二階段的行前訓練，有60名將在3月26日到28日出發登北大武山，今年報名學員年輕化，有三分之一是高中生，登山開啟他們不同視野。

另3月18日至4月17日在勝利星村成功區開展的「大武山成年禮25週年特展」，清明連假不休館，將由本屆成年禮活動夥伴擔任志工導覽，親身訴說登山點滴，分享汗水、淚水與喜悅。