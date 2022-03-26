高雄內門宋江陣登場 連續6天感受在地辦桌及宋江陣文化

高雄市觀光局主辦2022高雄內門宋江陣昨晚熱鬧開幕，由近百歲的宋江陣舞藝傳奇師傅何國昭開場，高雄市觀光局表示，睽違2年，今年的活動規畫4大活動亮點，包含南北總鋪師聯合辦桌、宋江陣與街舞對決等，即日起至4月5日連續6天場場精彩，邀民眾前往感受在地傳統陣頭文化與現代街舞、美食。

開幕式邀請結合八家將元素與街舞的「禾一舞蹈團」、偶像男團C.T.O.聯手演出，街舞唱跳男團B.T.O.D現場演唱宋江陣活動專屬主題曲，榮獲海內外多項音樂大獎肯定的十鼓擊樂團也帶來精彩表演。

高雄市長陳其邁表示，因新冠肺炎疫情影響，內門宋江陣停辦2年，隨著疫情趨緩大家可到內門現場欣賞宋江陣鬥陣，如何國昭已近百歲，功夫還是令人驚艷，邀民眾遵守防疫措施下到內門一遊。

高市觀光局表示，今年突破往年的創意宋江陣競賽型式，規畫四大活動亮點，以表演串連精采團隊演出，強調宋江陣的精氣神，包含首次南北總舖師聯手辦桌、首次宋江陣Battle街舞、首次宋江陣開幕5G連線、首次OPEN！家族廟口見面會，期許來自不同領域的優秀人才，互相激盪，產生絕妙火花。

其中「宋江大宴」邀請內門三位總舖師，阿机師吳義雄、阿隆師湯富隆、美花師陳美花及來自台北亞太十大名廚黃景龍，聯手推出升級版的辦桌，今晚將於內門順賢宮前登場。活動6天內將由2022亞運霹靂舞國手加入內門宋江陣活動的演出行列，並邀歷屆創意宋江陣隊伍國立台灣戲曲學院、龍華科技大學等上台演出，4月4日兒童節當天，由OPEN家族與大小朋友同歡，內門順賢宮也加碼於3月25、26日、4月3日至5日晚上安排煙火、水舞展演，每次展演15分鐘，效果震撼精彩。