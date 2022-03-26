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霧鎖金門在地人清明的日常 交通部長感受到了

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部長王國材原訂今天要視察金門大橋，但因金門機場關場，王國材後來取消行程，立委陳玉珍特別跟王國材說，可能是老天爺想讓部長感受一下金門人交通的不便。圖／立委陳玉珍提供
交通部長王國材原訂今天要視察金門大橋，但因金門機場關場，王國材後來取消行程，立委陳玉珍特別跟王國材說，可能是老天爺想讓部長感受一下金門人交通的不便。圖／立委陳玉珍提供

每年的4月份，是金門的霧季，霧鎖金門幾乎經常會上演。交通部長王國材原訂今天上午要搭機到金門視察金門大橋，但受到霧鎖金門影響，上午班機全數取消，王國材後來決定取消行程，金門立委陳玉珍特別跟王國材說，這是金門人的日常，可能是老天爺想讓部長感受一下金門人交通的不便。

陳玉珍轉述，王國材還跟她說，以前去馬祖也遇過機場關場，還被關了好幾天，很能理解這樣的心情，據了解，王國材等人不到上午8點就到機場與陳玉珍、金門縣長楊鎮浯等人候機，原本一聽到機場關場多時，就要取消行程，但因為中間金門機場的能見度一度有提高到500公尺，他特別囑咐幕僚等等看，沒想到後來能見度又一度暴跌的150公尺。

陳玉珍表示，後來她跟王國材說，這兩天吹南風，下午的能見度可能極低，如果搭上了，可能也會無法降落而折返，屆時他就會真正體驗到金門鄉親折返的痛苦，盼協助改善機場能見度。陳玉珍還建議他下次擇期，再帶高工局、觀光局的官員同行，據了解，可能會安排在6月份。

後來王國材與楊鎮浯、陳玉珍3人就在機場針對金門的交通建設、相關發展做了一番討論。陳玉珍透露，王部長很親民，對於金門遇到的許多問題，都很正面的表示願意協助；其中有討論到在金門沒有交通部風景管理區事宜，部長也承諾朝這個方向共同來努力，陳玉珍說，她將在立法院正式提案設立金門風景管理區。

陳玉珍說，金門國家公園管理處已設置27年，可以說是完成階段性任務，可將國家公園的範圍縮小些；金門以觀光立縣，主力朝觀光開發，應該比照澎湖與馬祖成立風景管理區，一來可以多發展一些金門的觀光景點，且風管區的預算也比金管處多，對金門的發展幫助會更大。

交通部長王國材的視察金門大橋行程取消，但相關官員也跟立委陳玉珍在機場開會研商。圖／立委陳玉珍提供
交通部長王國材的視察金門大橋行程取消，但相關官員也跟立委陳玉珍在機場開會研商。圖／立委陳玉珍提供
交通部長王國材視察金門大橋行程因霧鎖金門取消，他特別跟立委陳玉珍在機場交流意見。圖／立委陳玉珍提供
交通部長王國材視察金門大橋行程因霧鎖金門取消，他特別跟立委陳玉珍在機場交流意見。圖／立委陳玉珍提供

金門大橋 陳玉珍 王國材

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