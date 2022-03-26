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響應世界關燈日 高市今晚976處關燈1小時

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁呼籲市民響應節能減碳行動。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁呼籲市民響應節能減碳行動。記者王昭月／翻攝

響應2022「Earth Hour地球一小時」全球節能減碳倡議活動，高雄市知名景點、政府機關、各級學校、企業團體及百貨飯店業者共976處，今晚8點到9點半將關閉外牆照明，與世界串連節能、減碳、愛地球。

響應全球節能減碳行動，高市環保局邀市內機關學校及百貨飯店等業加入關燈1小時行動，環保局指今年主動參與單位包括衛武營藝文中心、市立圖書館總館、佛光山佛陀紀念館、夢時代百貨、義享時尚廣場、漢神百貨及城市商旅、水京棧國際酒店等知名建物及企業。另麥當勞、統一超商、必勝客等連鎖企業主動參與節能減碳行動，總計約976處響應，估計可節能約2293度的照明，減少1463公斤的二氧化碳排放量。

高市環保局長張瑞琿說，關燈時間雖僅有1小時，除宣示意義外，也呼籲市內建築物外進一步關閉不需要的燈光，善盡企業減碳的社會責任。

家樂福今年亦有317店，今晚8點半起熄燈1小時響應「世界關燈日」，家樂福表示，相較於以往，家樂福今年超過2倍的門市響應關閉店內非必要的招牌燈及裝飾燈，等於幫大安森林公園減少約30個小時的吸碳量。

義联進團旗下休閒事業體，今晚也齊力響應世界關燈日，義大世界購物廣場將會關閉側招燈、義大遊樂世界關閉摩天輪裝飾燈，高雄萬豪酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店則關閉外牆景觀燈，義享時尚廣場今晚20點29分會在商場戶外巨型L屏曝光「Earth Hour地球1小時」倒數關燈活動影片，與大家倒數10秒迎接這場國際性環保運動。

家樂福今晚有317處門市響應關燈一小時行動。圖／家樂福提供
家樂福今晚有317處門市響應關燈一小時行動。圖／家樂福提供
義联集團旗下休閒事業體，今晚8半起都將關燈一小時。記者王昭月／攝影
義联集團旗下休閒事業體，今晚8半起都將關燈一小時。記者王昭月／攝影
高雄市立圖書總館，今晚會暫熄美麗的燈光，為地球節能減碳盡心。圖／高市環保局提供
高雄市立圖書總館，今晚會暫熄美麗的燈光，為地球節能減碳盡心。圖／高市環保局提供

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