響應世界關燈日 高市今晚976處關燈1小時

響應2022「Earth Hour地球一小時」全球節能減碳倡議活動，高雄市知名景點、政府機關、各級學校、企業團體及百貨飯店業者共976處，今晚8點到9點半將關閉外牆照明，與世界串連節能、減碳、愛地球。

響應全球節能減碳行動，高市環保局邀市內機關學校及百貨飯店等業加入關燈1小時行動，環保局指今年主動參與單位包括衛武營藝文中心、市立圖書館總館、佛光山佛陀紀念館、夢時代百貨、義享時尚廣場、漢神百貨及城市商旅、水京棧國際酒店等知名建物及企業。另麥當勞、統一超商、必勝客等連鎖企業主動參與節能減碳行動，總計約976處響應，估計可節能約2293度的照明，減少1463公斤的二氧化碳排放量。

高市環保局長張瑞琿說，關燈時間雖僅有1小時，除宣示意義外，也呼籲市內建築物外進一步關閉不需要的燈光，善盡企業減碳的社會責任。

家樂福今年亦有317店，今晚8點半起熄燈1小時響應「世界關燈日」，家樂福表示，相較於以往，家樂福今年超過2倍的門市響應關閉店內非必要的招牌燈及裝飾燈，等於幫大安森林公園減少約30個小時的吸碳量。