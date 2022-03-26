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寵物經濟當道 僑泰校際交流獲贈11隻檢定練習犬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中與大仁科技大學交流，並獲贈檢定用練習犬一批，為雙方日後合作立下重要里程碑。圖／僑泰高中提供
僑泰高中與大仁科技大學交流，並獲贈檢定用練習犬一批，為雙方日後合作立下重要里程碑。圖／僑泰高中提供

台灣寵物產業正夯，僑泰高中校長温順德說，校方為培育相關人才，2010年設立寵物經營科，招生連年爆滿，為提供學子更多學習資源，23日與大仁科技大學交流，並由大仁科大寵物照護暨美容學士學位學程致贈僑泰高中檢定用練習犬一批，為雙方日後合作立下重要里程碑。

大仁科大校長郭代璜、藥學暨健康學院院長謝博銓帶領寵物照護暨美容學士學位學程師生赴僑泰高中參加贈與儀式，温順德、家長會長賴富源熱烈歡迎，並從郭代璜長手中接過受贈的11隻寵物美容檢定練習犬。儀式結束後，兩校學生交流寵物育養經驗，現場歡笑聲不斷。

郭代璜說，大仁以藥理起家，近年投入智慧藥護暨跨域長照領域，並將寵物照護納入整體健康產業中，盼望從生命關懷出發，強化寵物在社會照護領域中的應用。贈與的犬隻接受大仁科大完善的飼育及訓練，性情穩定且專業，期盼這批檢定練習犬能讓僑泰高中寵物經營科的學生有更多學習的機會，在課程教學與實作訓練上提供更多助益。

僑泰高中寵物經營科主任張家璐說，寵物美容檢定考試受試者需自行準備犬隻，並嚴格規定犬種，從準備、保定（犬隻穩定）、刀工到整體造型都考驗著受試者與犬隻的默契。

張家璐指出，對於不能在家裡飼養寵物的學生來說，課程學習及各項檢定考試都有一定程度的困擾，她感謝大仁科技大學贈予檢定練習犬，讓學生學習不再有後顧之憂，也期盼學生在與動物相處的過程中培養更多責任心與耐心，以建立未來進入職場的良好態度。

温順德說，校方兩年前成立寵物經營科，重金打造一流的教學與實習環境，也全力輔導學生考取寵物相關證照。課程不只犬貓美容，還有水族養殖和昆蟲飼育，並積極與科大、畜犬協會、商家合作，培育寵物經營界的生力軍。

僑泰高中與大仁科技大學交流，並獲贈檢定用練習犬一批，為雙方日後合作立下重要里程碑。圖／僑泰高中提供
僑泰高中與大仁科技大學交流，並獲贈檢定用練習犬一批，為雙方日後合作立下重要里程碑。圖／僑泰高中提供

寵物 藥學 長照

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