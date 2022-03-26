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黑心食品業者賣過期白米、果汁、里肌排 高市衛生局開罰6萬起跳
高雄市楠梓區一家食品業者疑提供過期食品給機構團體使用，高市衛生局獲報後前往稽查，發現業者不只提供食品，也派廚師進駐機構廚房烹調，將依違反食品安全衛生管理法，開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。
高市衛生局今早表示，3月23日起一連三天。衛生局所人員分別前往五處食材倉庫及廚房共「無預警稽查」，其中2處有發現逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品，當場封存，也責令業者不得擅自移動，並帶回相關事證漏夜釐清來源與流向。
衛生局指出，業者無法清楚交代囤放逾期食品的理由，且涉及使用逾期食品烹調供人食用，違反食品安全衛生管理法第15條及同法第44條規定，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局調查過程發現，業者不只賣過期品，還派廚師進駐供貨的機構廚房烹調，從食源到料理過程都可能矇蔽使用逾期品的違法行為，呼籲食品業者務必善盡社會責任，如有違法將依法嚴懲，。
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