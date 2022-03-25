保育草鴞 屏東林管處公私協力齊聚平台會議研商

東方草鴞偏好利用高莖草本與灌叢且視野良好的地區，因此棲地和人類高度重疊，數量逐漸減少，被列為一級瀕危動物，林務局屏東林區管理處繼去年7月與嘉義林區管理處共組「保育草鴞南部四縣市人網平台」，昨24日邀集公部門與NGO等20個單位召開草鴞保育平台會議，構築草鴞棲地復育願景。

屏東林管處指出，草鴞保育5大策略9項行動計畫，今年在高屏區域保育草鴞6項行動計畫包括，加強重點棲地保護、棲地經營管理及棲地營造試驗、減少草鴞重點棲地滅鼠藥使用、生態友善給付、加強基礎研究及交流、對關鍵行政區及當地學校進行系統性宣導。

屏東林管處指出，草鴞保育平台會議邀請高雄市政府、屏縣政府、南水局、七河局、南部科學園區管理局、畜試所恆春分所、鐵道局南部工程處、公路總局第三區養護工程處、國立屏東科技大學、高雄醫學大學、台糖公司、高雄市野鳥學會、屏東縣野鳥學會、財團法人慈心有機農業發展基金會、內埔東片社區等公私部門等20個單位37人，參與草鴞保育行動計畫，號召與會單位或個人加入草鴞保育聯盟。

高雄鳥會總幹事林昆海提到，草鴞保育行動歷經12年努力後，從早期由民間召集的專家保育平台，到現在由公部門舉辦工作平台，與即將成立草鴞保育聯盟是邁入新階段。

高雄醫學大學老師陳炤杰說，草鴞因生存棲地與人類重疊性高，導致巢位可利用土地相對減少，加上繁殖能力低、數量稀少是目前台灣22種瀕危野生動物之一，草鴞保育確實極待每個人共盡心力；甚至從更新思維思考保育工作如何邁進。

屏東科技大學謝清祥說，現今已知草鴞主要利用高草對於農民而言是雜草，這種草類的初期生長亟需水份，要營造其實須投入的心力不小；再者從碳存角度去思考，若可以為保育草鴞減少部分牧草生產收益，所保留的高草其實對於大環境的碳存量是微量增加的，這也是另項對環境的保護。