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陳其邁會日台交流協會高雄事務所長 盼深化台日情誼

中央社 / 高雄25日電

高雄市長陳其邁今天會見日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥，雙方以中文暢談高雄與日本拓展教育、農業、產業等合作的可能性與機會，盼深化台日情誼。

高雄市政府新聞稿表示，市長陳其邁今天會見3月初剛上任的日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥。陳其邁除恭喜、歡迎小野來高雄任職，也介紹高雄幅員遼闊、擁有多元族群與文化、人民熱情等特質，期盼小野將高雄當第2個家，共同深化台日情誼。

陳其邁也談及台日在這10年間「患難見真情」，互助扶持建立深厚友誼表示，台日穩固的情感來自雙方人民間的感情羈絆。並提及自己上週也與日本友好城市熊本市大西一史市長舉行視訊會議，由於台積電將在熊本設廠，大西也溫暖關懷在日工作的台灣人生活適應狀況。

陳其邁也說，所有投資高雄的外商中，以日商最多，總投資金額達548億台幣，彼此在經濟、文化等領域交流密切，也感謝日本協助讓高雄大樹金鑽鳳梨等農產順利輸日。

小野以一口流利的中文表示，盼與高雄市一同促進台日實質交流，並暢談高雄與日本拓展教育、農業、產業等合作的可能性與機會。他也提及日本人絕不會忘記台灣對311東日本大地震的援助，再次對台灣朋友表達感謝，台灣是日本重要的夥伴與朋友，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成人員往來減少，台日關係仍然穩固。

雙方以中文相談甚歡，小野也介紹在台灣出生長大的夫人小野雅子，並贈送日本浮世繪畫家葛飾北齋創作的「神奈川沖浪裡」。陳其邁則準備高雄「型農大聯盟禮盒」作為回禮，盼共同推進台日間各項交流、深化雙方情誼。

日本台灣交流協會 小野 陳其邁

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