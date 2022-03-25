劣地再生！屏東高樹光電示範區 榮獲綠色投資最佳典範

國際氣候發展智庫（ICDC）本月23日在桃園舉辦「2022永續城市論壇」，在地方政府永續發展理事會（ICLEI）秘書長、世界智慧永續城市組織（WeGO）秘書長與多國駐台等國際組織代表的見證下，屏東縣政府今年以「被城市遺忘的土地，種植綠電開創未來-高樹光電示範區（Photovoltaic planting for a Green Future on Vacant Land - Gaoshu PV Demonstration Project）為投件主題，在政府單位眾多方案競爭激烈中，屏東縣獲分數最高的殊榮，創造綠能友善投資環境的努力再獲肯定。

屏東縣環保局今指出，屏東縣「高樹光電示範區」結合縣府、國產署與光電業者三方協力，推動全台首座盜採砂石回填地轉型設置光電，該示範區內在20多年前有多筆國有地遭盜採砂石形成大面積坑洞，縣府與國有財產署合作，以經濟部水利署疏濬後的土石方回填，歷時5年，但因土地貧瘠且缺少水利設施無法作為農用而荒廢。

直到2017年縣府與國產署簽訂土地進行改良利用契約，利用屏東縣優良的日照優勢發展太陽光電，將這塊曾被傷害的土地，漸漸蛻變成潔淨、低碳光電示範區；再由台電公司負責興建跨越荖濃溪鐵塔6座及位於里港鄉高樹開閉所，業者自建特高壓升壓站及案場聯絡鐵塔，以長達2.5公里距離拉線至跨鄉鎮（里港鄉）輸電線路的方式併網，示範區才能得以繼續進行，去年12月完工併網發電，設置量為41MW，每年約可產生5075萬度電，可供應高樹鄉全鄉約9100戶的家庭用電。