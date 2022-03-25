劣地再生！屏東高樹光電示範區 榮獲綠色投資最佳典範
國際氣候發展智庫（ICDC）本月23日在桃園舉辦「2022永續城市論壇」，在地方政府永續發展理事會（ICLEI）秘書長、世界智慧永續城市組織（WeGO）秘書長與多國駐台等國際組織代表的見證下，屏東縣政府今年以「被城市遺忘的土地，種植綠電開創未來-高樹光電示範區（Photovoltaic planting for a Green Future on Vacant Land - Gaoshu PV Demonstration Project）為投件主題，在政府單位眾多方案競爭激烈中，屏東縣獲分數最高的殊榮，創造綠能友善投資環境的努力再獲肯定。
屏東縣環保局今指出，屏東縣「高樹光電示範區」結合縣府、國產署與光電業者三方協力，推動全台首座盜採砂石回填地轉型設置光電，該示範區內在20多年前有多筆國有地遭盜採砂石形成大面積坑洞，縣府與國有財產署合作，以經濟部水利署疏濬後的土石方回填，歷時5年，但因土地貧瘠且缺少水利設施無法作為農用而荒廢。
直到2017年縣府與國產署簽訂土地進行改良利用契約，利用屏東縣優良的日照優勢發展太陽光電，將這塊曾被傷害的土地，漸漸蛻變成潔淨、低碳光電示範區；再由台電公司負責興建跨越荖濃溪鐵塔6座及位於里港鄉高樹開閉所，業者自建特高壓升壓站及案場聯絡鐵塔，以長達2.5公里距離拉線至跨鄉鎮（里港鄉）輸電線路的方式併網，示範區才能得以繼續進行，去年12月完工併網發電，設置量為41MW，每年約可產生5075萬度電，可供應高樹鄉全鄉約9100戶的家庭用電。
屏東縣環保局表示，屏東縣綠能推動策略，朝以「太陽光電專案專區」與「土地複合式利用」兩大原則，優先利用相對不適合耕種的土地設置太陽光電，集中開發區域，避免因設置太陽光電造成土地破碎化，與有效提升劣地使用效率；目前高樹地區尚有160MW可併網潛力，藉以公開遴選，擇選相對具有開發建置能力的廠商，並且秉持「劣地活化」原則，縣府、廠商與地主共同完成建置高樹地區太陽光電發電業整體規劃發展計畫。
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