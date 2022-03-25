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高銀董座董瑞斌轉換跑道 今起由高雄市財政局長陳勇勝代理

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄銀行董事長董瑞斌（右）卸任，將由財政局長陳勇勝（左）代理。圖／高雄市財政局提供
高雄銀行董事長董瑞斌（右）卸任，將由財政局長陳勇勝（左）代理。圖／高雄市財政局提供

高雄銀行董事長董瑞斌轉任中山大學國際金融學院院長，日前向高雄市政府請辭董事長職務，高雄銀行今日召開臨時常務董事會，決議現任高雄市政府財政局長陳勇勝代理董事長。陳勇勝表示，高雄銀行將以「提高營運績效、穩定資產品質、強化內稽內控、加速數位轉型」四大營運主軸，為產業發展全力以赴。

董瑞斌2020年 9月上任，曾經擔任第一金控董事長及高雄市財政局長。董瑞斌24日請辭獲准，卸下董座職務將轉任中山大學國際金融學院院長。中山大學國際金融研究學院日前揭牌，蔡英文總統與台灣22家金融機構代表出席見證。

高雄銀行舉辦交接儀式，代理董事長陳勇勝表示，去年疫情嚴峻，高雄銀行在董瑞斌董事長帶領下屢創佳績，110年度稅前淨利新台幣10.50億元，較109年度（8.87億元）增加1.63億元，成長18.37%。

陳勇勝說，因應「數位化」趨勢，高雄銀行已開辦「數位存款帳戶」並推動「減碳交易」等線上化服務，未來還有「線上貸款平台」、「政府規費e化」等Fintech數位金融業務，建立高雄市智慧城市金流服務的發展基石。

高雄市 中山大學 疫情

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