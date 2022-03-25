影／金門7旬華僑回家鄉定居賣咖啡豆 以老家瓊林為名

旅居印尼的金門華僑第3代蔡其發，原本在當地從事紡織成衣業，6年前偶然的機會回來金門，從此對故鄉念念不忘，3年前返鄉 long-stay，因為閒不下來，最近他將印尼亞齊省最著名的高原阿拉比卡咖啡引進金門銷售，並以老家地址「瓊林180號」為名，希望用咖啡來交朋友。

今年70歲的蔡其發回憶，父親還不到17歲就跟著祖父下南洋，首站到新加坡，但沒多久，祖父就過世了，父親輾轉又到印尼等地打零工，後來就在當地娶妻定下來，他記得，父親常常跟他說，他是瓊林「大宅角」的人，只是當時沒放在心上。

蔡其發在印尼蘇門答臘島出生長大，靠著慢慢打拼，後來開了一家紡織成衣工廠，這一開就是40多年，主客很多，且生意很穩定，他笑著說，「信用是我的本錢」，這間工廠是他的「飯碗」，不能放棄，最近2年因為要返鄉養老，才交棒給兒子經營。

6年前遇到印尼的回教年，當地放了快一個月的長假，蔡其發到廈門遊玩，就順便到金門來尋根，看到老家破破爛爛的，於是就決定回來修理房子，因為當時老家房子遭親友登記走了，最後還是靠打官司把房子要回來。

「回來金門當作是養老」蔡其發說，這幾年他都在金門與印尼兩地居住，但因為疫情的關係，他現在幾乎都待在金門比較多，為了打發時間，他開始學烘豆與煮咖啡，並引進印尼亞齊省最著名的高原阿拉比卡咖啡，他說，自己是邊學咖啡、邊認識朋友，目前是咖啡「新生」，才學2個月。

烘豆師侯日權與咖啡師安德樂兩人是蔡其發的良師益友，3人平常就是聚在一起鑽研咖啡豆，彼此教學相長，研究出最好喝的咖啡。蔡其發還把咖啡豆命名為「瓊林180號」，說是為了紀念老家。