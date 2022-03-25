快訊

專訪／憶火吻重生！Selina淚崩吐前夫、男友初見內幕

影／金門7旬華僑回家鄉定居賣咖啡豆 以老家瓊林為名

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門華僑蔡其發原本對咖啡一竅不通，為了打發時間，在老家瓊林賣起咖啡。記者蔡家蓁／攝影
金門華僑蔡其發原本對咖啡一竅不通，為了打發時間，在老家瓊林賣起咖啡。記者蔡家蓁／攝影

旅居印尼金門華僑第3代蔡其發，原本在當地從事紡織成衣業，6年前偶然的機會回來金門，從此對故鄉念念不忘，3年前返鄉 long-stay，因為閒不下來，最近他將印尼亞齊省最著名的高原阿拉比卡咖啡引進金門銷售，並以老家地址「瓊林180號」為名，希望用咖啡來交朋友。

今年70歲的蔡其發回憶，父親還不到17歲就跟著祖父下南洋，首站到新加坡，但沒多久，祖父就過世了，父親輾轉又到印尼等地打零工，後來就在當地娶妻定下來，他記得，父親常常跟他說，他是瓊林「大宅角」的人，只是當時沒放在心上。

蔡其發在印尼蘇門答臘島出生長大，靠著慢慢打拼，後來開了一家紡織成衣工廠，這一開就是40多年，主客很多，且生意很穩定，他笑著說，「信用是我的本錢」，這間工廠是他的「飯碗」，不能放棄，最近2年因為要返鄉養老，才交棒給兒子經營。

6年前遇到印尼的回教年，當地放了快一個月的長假，蔡其發到廈門遊玩，就順便到金門來尋根，看到老家破破爛爛的，於是就決定回來修理房子，因為當時老家房子遭親友登記走了，最後還是靠打官司把房子要回來。

「回來金門當作是養老」蔡其發說，這幾年他都在金門與印尼兩地居住，但因為疫情的關係，他現在幾乎都待在金門比較多，為了打發時間，他開始學烘豆與煮咖啡，並引進印尼亞齊省最著名的高原阿拉比卡咖啡，他說，自己是邊學咖啡、邊認識朋友，目前是咖啡「新生」，才學2個月。

烘豆師侯日權與咖啡師安德樂兩人是蔡其發的良師益友，3人平常就是聚在一起鑽研咖啡豆，彼此教學相長，研究出最好喝的咖啡。蔡其發還把咖啡豆命名為「瓊林180號」，說是為了紀念老家。

這位老華僑的咖啡豆是印尼產地直接空運過來，相當新鮮，相較外面半磅咖啡豆就賣400元，他的咖啡豆一磅只賣600到620元不等，蔡其發說，自己「隨便」賣，只希望大家會喜歡他用心烘焙出來的咖啡。

金門華僑蔡其發對咖啡很執著，圖為他為了找到最好的咖啡豆，還特別遠赴產地亞齊省向農民購買咖啡豆。記者蔡家蓁／翻攝
金門華僑蔡其發對咖啡很執著，圖為他為了找到最好的咖啡豆，還特別遠赴產地亞齊省向農民購買咖啡豆。記者蔡家蓁／翻攝
烘豆師侯日權（右）與咖啡師安德樂（左）兩人是老華僑蔡其發（中）的良師益友，3人平常就是聚在一起鑽研咖啡豆，研究出最好喝的咖啡。記者蔡家蓁／攝影
烘豆師侯日權（右）與咖啡師安德樂（左）兩人是老華僑蔡其發（中）的良師益友，3人平常就是聚在一起鑽研咖啡豆，研究出最好喝的咖啡。記者蔡家蓁／攝影
金門華僑蔡其發對咖啡很執著，他說自己雖然是才2個月的新生，但希望能沖泡出最好喝的咖啡跟朋友們分享。記者蔡家蓁／攝影
金門華僑蔡其發對咖啡很執著，他說自己雖然是才2個月的新生，但希望能沖泡出最好喝的咖啡跟朋友們分享。記者蔡家蓁／攝影

咖啡 印尼 金門

延伸閱讀

影／金門發生老師不當管教致學生受傷 家長憤而提告

又要配酒了！金門端節家戶配售酒申購時程出爐

金門金寧透天厝火警 消防呼籲電器不使用時要拔插頭

金門人的兒時回憶 雄獅推「四所一園」新玩法

相關新聞

影／金門7旬華僑回家鄉定居賣咖啡豆 以老家瓊林為名

旅居印尼的金門華僑第3代蔡其發，原本在當地從事紡織成衣業，6年前偶然的機會回來金門，從此對故鄉念念不忘，3年前返鄉 lo...

影／金門發生老師不當管教致學生受傷 家長憤而提告

金門某國小傳出一起學生管教不當，家長在臉書上指控，孩子被王姓班導師「用橡皮筋彈手臂」，導致手臂上出現一條條的傷痕，對此，...

又要配酒了！金門端節家戶配售酒申購時程出爐

金門民眾又有配酒可買囉！金門縣政府今天表示，為實質嘉惠縣民，因應端節期間縣民對金門高粱酒需求，便利鄉親購置金酒，端午節配...

一日罰單逼近去年單月量 藍議員轟作秀不能解決問題

本月10日波蘭籍記者PO文批評高雄人行道亂象，市長陳其邁震怒要求加強取締，警方從10日至20日共取締8226件違規案件。...

廢棄車長期霸占車位 高市移置量六都倒數 允檢討

高雄市機車數量居高不下，205萬輛機車僅有11萬格停車位。市議員調查指出，不少停車空間被廢棄車輛長期占用，貼告示後有牌汽...

去年8月豪雨重創 馬祖北竿坍方8個月未修

馬祖北竿去年8月豪雨導致中山國中和五間排老屋附近土石坍方，隔8個月道路仍遲遲未修復。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。