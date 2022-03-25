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保育草鴞公私研商復育棲地願景 未來將組聯盟

中央社 / 屏東縣25日電

屏東林管處去年7月與嘉義林管處共組「保育草鴞南部四縣市人網平台」，昨天邀集公部門與NGO等單位召開平台會議，構築草鴞棲地復育願景，屏東林管處表示，未來將組保育聯盟。

屏東林管處今天發布新聞稿表示，草鴞偏好利用高莖草本與灌叢且視野良好的地區，也因此棲地和人類高度重疊而數量逐漸減少，被列為一級瀕危動物。

昨天的會議先由林務局說明草鴞保育5大策略9項行動計畫，屏東林區管理處說明今年在高屏區域的保育草鴞6項行動計畫：加強重點棲地保護、棲地經營管理及棲地營造試驗、減少草鴞重點棲地滅鼠藥的使用、生態友善給付、加強基礎研究及交流、對關鍵行政區及當地學校進行系統性宣導。

高雄鳥會總幹事林昆海在會議中提及，草鴞保育行動歷經12年的努力後，從早期由民間召集的專家保育平台，到現在由公部門舉辦的工作平台，以及即將成立的草鴞保育聯盟是邁入新階段。

高雄醫學大學副教授陳炤杰提及，草鴞因為生存棲地與人類重疊性高，導致巢位可利用土地相對減少，加上繁殖能力低、所以數量稀少，是目前台灣22種瀕危野生動物之一，草鴞保育確實極待每個人共盡心力，甚至可以從更新思維思考保育工作如何邁進。

屏東林管處長楊瑞芬表示，未來將成立的草鴞保育聯盟及邀請跨機關共同簽訂MOU的內容，會再與嘉義林區管理處及合作夥伴共同商討，交由林務局確認簽署內容。

草鴞保育平台會議共邀集公部門與NGO等20個單位召開，共同參與草鴞保育行動計畫，也號召與會單位或個人加入草鴞保育聯盟。

屏東 嘉義

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