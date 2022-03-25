路透：眼看俄烏交戰 馬祖前線居民心有戚戚焉

林志壽上月泡茶時聽到飛機嗡嗡聲，這在東引島上很罕見。他跑出屋外，只看到飛機影子；台灣政府隨後說，那是一架小型螺旋槳驅動的中國飛機，可能在測試台灣軍方的反應。

東引島上沒有機場，雖有一座航空站，但僅供直升機運輸業務用。

這件事警醒了東引和其他鄰近中國海岸的台灣離島居民：來自對岸的威脅一直存在。

在冷戰衝突最烈時，馬祖列島經常遭中國砲擊，這段歷史讓一些人開始關注俄羅斯對烏克蘭的侵略，並擔心自己是否會遭遇相同的命運。

64歲的林志壽（Lin Jih-shou，音譯）接受路透社訪問時說：「看到俄羅斯和烏克蘭交戰，我們覺得很心痛。戰爭太恐怖了，根本沒必要打。」

自俄烏戰事開打以來，台灣就提高警戒層級，但目前並未發現攻擊已經迫在眉睫的跡象。

若兩岸爆發衝突，馬祖列島很可能首當其衝，尤其是東引的飛彈基地。

即便近年中國在軍事上的施壓力道愈來愈大，馬祖列島仍發展出時髦的商業和新興的藝術活動。馬祖國際藝術島雙年展上月開展，在連江縣面積最大的南竿島，軍方特約茶室遺址和地下工事都加入了展覽計畫。

於2020年參與創立民主進步黨連江縣黨部的李問說：「這是重塑馬祖形象、重述馬祖故事的一種方式。」他表示，台灣的離島向來就是軍事要地，如今可改造為「民主前線」。他的辦公室窗外飄著一面烏克蘭國旗，他說，雖然地域背景不同，台灣作為一個面臨潛在侵略威脅的民主國家，仍與烏克蘭團結在一起。

土生土長的東引人蔡沛原生於1993年，當時馬祖解除軍事管制才一年，這一代人大多覺得戰爭很遙遠。兩年前，蔡沛原和兩個同學一起創辦複合式社區空間「鹹味島合作社」，她上週在一場品酒會前說：「更迫切的是努力維護我們逐漸消逝的文化。」

近期，烏克蘭戰爭成了一些人的共同話題，有人開玩笑地問，萬一中國打過來，該逃去哪裡？

26歲的南竿「西尾半島物產店」店長鍾京燁說：「我們探索堡壘時會想，如果真的開戰，要跑向附近哪座堡壘？」她說自己是遷居南竿之後才理解為何那麼多人希望維持現狀。她說：「我堅決相信我們應該成為獨立國家，但同時我也不希望發生戰爭。」

老一輩的馬祖居民對於當年在防空洞躲中共砲擊的過往記憶猶新，那時他們甚至不准擁有籃球，以免有人抱著籃球投奔對岸。

62歲的計程車司機兼麵包店老闆林露西（LucyLin）表示：「我不認為兩岸會打仗，只要別踩紅線就行。」

西尾半島物產店的施佩吟很想為改善馬祖人的生活盡一份力，她說：「我們盡一切可能，希望與島民一起讓這個地方變得更好，即使只是短暫也沒關係，至少我們盡了力。」