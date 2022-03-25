影／金門發生老師不當管教致學生受傷 家長憤而提告

金門某國小傳出一起學生管教不當，家長在臉書上指控，孩子被王姓班導師「用橡皮筋彈手臂」，導致手臂上出現一條條的傷痕，對此，縣府教育處表示，接到家長陳情，校方已召開教師會議，並依程序處理，導師將從4月起請假留職停薪，另招聘代理老師；也會啟動學生與班級、導師個別輔導。

該校校長表示，這起事件發生在14日，當時吳姓學生在上課時玩橡皮筋，並差點彈射到當時的授課老師，老師問橡皮筋是誰的，這名吳姓小朋友站起來承認是他做的，後來有同學將課堂的事，告訴王姓班導師。

王姓導師在下午上課時把吳姓學生叫到她的辦公桌前，當著同學的面，要求學生將手伸出來，當看到孩子手上掛著一串橡皮筋時，隨即用橡皮筋彈射孩子的手臂。

學生家長上網PO文表示，「我放心的把孩子送往學校唸書，到底是多情緒失控到「用橡皮筋彈孩子手臂」，以一次又一次折磨方式對待才十歲的小孩？」並指責學校未在第一時間進行「校安通報」；據了解，家長今日已正式控告老師。

經家長反映後，學校在17日才約家長到校協商，家長要求換導師，但校長第一時間沒答應，只說會影響其他孩子，也說明換導師的困難點，建議讓孩子轉班比較快，但家長覺得孩子沒犯錯；但第二次協商，最後學校作更換導師處置，導師自4月1日起辦理留職停薪，現辦理徵選代理導師程序，將於下周一辦理遴作業。

有關學校延遲通報，校方說明是想了解整起事件過程後才通報，承認是校方的錯誤，校方也強調，不是要維護那一方，導師在管教學生有過當之處，希望圓滿處理整起事件。在事件發生後，目前專輔已對孩子進行輔導，同時也對老師輔導，希望把傷害降到最低。

教育處督學楊恭墉表示，此一校園管教不當事件，校方確實逾期通報，但校方有處理，將發文請學校檢討及說明。他也強調，不管事實或疑似管教不當，校方只要有管教問題，學校都要通報，並依規定應在24小時內通報。