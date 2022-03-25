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高雄智慧城市展 微軟攜手中山大學招募新創加速器啟動

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影
由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影

經濟部中小企業處長期深耕於新創輔導，為了強化南部新創生態，由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，藉由國際加速資源與在地產業推動夥伴共同推動亞灣發展，提供新創團隊國際級雲端技術及商務資源，今天特地在2022年高雄智慧城市展中，舉行微軟新創加速器說明會，並展示微軟新創加速器輔導量能及成果，宣示以高雄為出發點，帶動在地數位轉型創新創業氛圍。

這次活動由微軟、亞灣新創園、中山產發共同舉辦，介紹亞灣雲平台微軟新創加速器輔導計畫，分享微軟Azure 雲端技術應用並邀請微軟合作夥伴進行分享，期許透過此次合作帶動高雄在地創新創業氛圍並打造亞灣區高科技產業聚落。

由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影
由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影
由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影
由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影
由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影
由台灣微軟與國立中山大學南區促進產業發展研究中心共同合作，推動「亞灣雲平台 微軟新創加速器計畫」，今天在2022年高雄智慧城市展展出成果。記者劉學聖／攝影

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