「搖滾旗津Fun」打頭陣 8月底前振興活動不間斷

高雄市觀光局持續推出振興旗津經濟活動，從今天起的「搖滾旗津Fun」到8月底週週有不同主題活動，明天還有金曲歌王許富凱、歌后黃妃登台開唱，商家更推優惠要拚旗津券商機。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，市府從今天起到8月底推出一系列活動，除了今天「搖滾旗津Fun」活動推出「孩子王」台語搖滾等樂團熱血開唱，明天還有金曲歌王許富凱、歌后黃妃攜手以歌聲力挺旗津，27日則有沙灘超級電音Party，歡迎大家週末一起來Fun旗津。

高雄市長陳其邁表示，市府先前發出振興旗津三箭「旗津券」、「津好住」、「團體旅遊」，加上觀光局多項活動、優化沙灘設施、夜間光環境、台灣燈會作品移展等，接下來一直到8月底週週都有不同主題活動，也歡迎市民在4月5日前搭乘渡輪領旗津券。

觀光局長周玲妏說明，今晚6時到8時在旗津豐收廣場有「搖滾旗津Fun」活動，演出卡司包含FOCUS樂團、孩子王、爵士好牌及Moment Of Silence默嘶等。明天登場的「好台語好旗津」，則將由高雄出身的許富凱與黃妃攜手歌手李子森及男子漢樂團一起用好歌喉挺旗津；27日則有Ani、Famous等國內外知名DJ在現場放送流行、拉丁及節奏藍調音樂等迷人曲風。

旗津商圈理事長陳昱宏說，有感受到政府的努力跟善意，對於旗津投入資源，生意馬上看得見成長，比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前回復了5成以上。

此外，旗津商家也祭出旗津券消費加碼優惠，例如電動車租2小時送1小時，烤魷魚攤消費滿百送旗魚黑輪等。旗津豪華露營區也推出「春季狂歡節」，只要於3至4月每週六以及春假期間入住，就可以參加小丑氣球秀、啤酒暢飲、營火晚會、射箭比賽等多項趣味活動。