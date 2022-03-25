又要配酒了！金門端節家戶配售酒申購時程出爐

金門民眾又有配酒可買囉！金門縣政府今天表示，為實質嘉惠縣民，因應端節期間縣民對金門高粱酒需求，便利鄉親購置金酒，端午節配售酒將自5月2日至8日在各鄉鎮配售，端節配售品項1L-53度特選金門高粱酒，每瓶價格新台幣400元，每份共計12瓶為新台幣4800元，整份購買不拆解，提醒民眾注意。

金門縣政府昨日召開端節配售酒作業研商會議，確定配售酒的時程，今年端節配售酒實施計畫戶籍作業基準日定為111年4月1日，符合資格之民眾於金門縣間辦理戶籍遷出、遷入，應於基準日戶籍所在鄉鎮村里申購。須至金酒公司申購者，應依基準日戶籍所屬鄉鎮之申購期程辦理申購。

縣府表示，各鄉鎮配售為期三日，各村里得視實際配售狀況延長作業一至四日；各鄉鎮暨村里公所之配售日期，金城鎮（配售日期5月2日、3、4日）、烈嶼鄉(5月3日、4、5日)及金寧鄉（配售日期5月4日、5、6日）、金沙鎮（配售日期5月5日、6、7日）、金湖鎮（配售日期5月6日、7、8日）。

至於符合購酒資格之縣民，逾鄉鎮公所配售期間未能如期完成申購者，得於今年5月25日至27日向金酒公司寧山庫辦理補申購，逾期尚未申購者，不再受理補申購。若需申請認證之縣民辦理補申購，應已於本計畫鄉鎮配售日截止前具資料向戶籍所在鄉鎮公所或警察局申請認證，逾期未辦理認證者，不受理補申購。

縣府指出，民眾完成申購後之提貨單，可於今年5月2日至6月20日上班時間至寧山庫提領本計畫酒品，逾期按提領金額千分之一每日收取保管費，保管費達酒品價值時，不受理提領酒品。

縣府表示，端節配售酒配售對象為於111年6月3日（含）前已年滿20歲，並符合下列條件之一且無不符合配售資格者，取得配售資格：（一）、自107年6月3日至111年6月3日連續設籍金門縣者（即至金門縣已連續設籍滿4年以上），取得一般配售資格。（二）、當日仍實際於本縣工作且已連續滿1年；於配售截止日前（倘截止日為假日，則順延至次一工作日）檢具戶籍資料經鄉鎮公所認證者，逾期不受理。另有下列情形無須申請認證：1、出生地為金門。2、身分證字號第一碼為英文字母「W」者。