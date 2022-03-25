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鐘樓怪人屏東加場 亞洲首度戶外演出、縣民票500元

中央社 / 屏東縣25日電

音樂劇「鐘樓怪人」今年再度來台，屏東加演場是首度在亞洲舉行的戶外演出，4月22、23日晚上7時30分在屏東田徑場連演2場，入場票4月1日開賣，並推出縣民票500元優惠。

屏東縣府文化處新聞稿表示，「鐘樓怪人」今年首度在北、高雙城巡演17場，經屏東縣政府積極爭取，宣布4月22、23日在屏東田徑場加演2場，讓更多南台灣鄉親能現場目睹「鐘樓怪人」魅力，也是在亞洲首度舉行戶外演出。

文化處指出，屏東加演場將於4月1日開賣，2場容納近萬席次，票價從新台幣800元至4000元，另也推出縣民票500元；開賣當天上午9時在屏東演藝廳販售縣民票，其他票價中午12時udn售票網線上開賣。

文化處表示，18歲以上設籍屏東的縣民憑身份證件可購買2張縣民票，僅限屏東演藝廳售票點購買；藝遊卡會員於線上購票輸入卡號即享75折優惠，每卡限購4張，如欲購票，儘速完成辦卡即可享受優惠。

「鐘樓怪人」自1998年法國首演至今，在23個國家演出超過5000場次，2005年至今已6度來台，場場完售，多次打破開賣票房紀錄，今年第7度來台。

屏東縣政府 票價 法國

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