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雄女校長因外務及行政未連任 林香吟稱就是面對

中央社 / 高雄25日電

高雄市教育局公告，雄女「校友校長」林香吟因花費大量時間心力在校外事務、學校承接計畫導致行政成本增加等而未獲選連任。她說，就是面對，考慮辦理退休或參加其他校長遴選

高雄市政府教育局日前公告111年度市立高級中等學校校長遴選第2次出缺學校名單，其中2018年上任的高雄女中「校友校長」林香吟未獲連任，成為雄女近10多年來罕見非因退休離校的校長。

對此，林香吟今天接受中央社記者電訪表示，校長本來就是行政職，需要花比較多時間參加教育部會議、專案諮詢，她上任以來也幾乎沒有休假，每年10多天的假日都只有用到幾天。可以理解老師覺得校長應要花費更多時間在校內，但可能校長職務與老師的認知不太一樣，因此產生誤解。

針對學校行政人員常更替傳言，林香吟說，老師不願意擔任行政工作是全國性問題，但雄女這4年來，只有總務主任曾表達已經做了3年而希望休息1年，但也會待到校長任期結束，其他主任都是穩定的，沒有行政主任每年更替的窘境。

對於未來去向，林香吟表示，她的年紀也大了，有考慮辦理退休或是參加其他校長遴選。「這種事情不管結果怎麼樣，就是面對，面對有很多方式，也不一定是要留在雄女才能做。」

林香吟指出，未獲選連任的消息傳出後，她也接到校友會、家長會的關心電話。且2024年雄女將迎接百年校慶，她上任後就非常支持百年校慶活動，校友會也擔心下一任校長是否會再持續支持活動；家長會也對外界誤解不支持校長的傳言，表達相當難過。

根據高雄市政府教育局公告111年度市立高級中等學校校長遴選第2次出缺學校，其中在雄女重大校務議題資料指出，林香吟任期4年中花費大量時間、心力在校外會議事務上，導致未能第一時間坐鎮校務，校內重要會議也因配合校長外務時間頻繁更動。

公告指出，林香吟未與校內充分溝通就讓學校承接多項計畫，讓校內行政事務越積越多，導致教師接任行政意願低落，得由各科輪任。

公告表示，雄女老師認為108課綱下教師備課壓力大增，人力未能完全補足；以及未能化解網路爆料文化下的師生衝突，也都是林香吟無法連任的原因。

校長遴選 教育局 高雄市

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