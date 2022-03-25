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一日罰單逼近去年單月量 藍議員轟作秀不能解決問題

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃紹庭認為，交通取締不能三分鐘熱度，記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃紹庭認為，交通取締不能三分鐘熱度，記者徐白櫻／翻攝

本月10日波蘭籍記者PO文批評高雄人行道亂象，市長陳其邁震怒要求加強取締，警方從10日至20日共取締8226件違規案件。高市議員黃紹庭今日質詢說，這幾天單日開的罰單逼近去年單月數量，警局應提出配套作法從根源性解決問題，比照安全帽政策研擬勸導期，作秀無法解決問題，也不該只有三分鐘熱度。

高市議會今日進行警消衛環部門業務質詢。議員黃紹庭先詢問警察局長黃明昭給自己打幾分，黃回應要讓別人打比較客觀，沒有正面回應。黃紹庭說，去年高雄市交通沒有進步，另在全般刑案每十萬人從109 年946人降至110年899人，也算後段班。

針對近日受關注的機車飆速人行道部分，黃紹庭說，根據警局提供資料，去年高雄市共開出1萬4480張罰單，平均一個月1200張，請問10日發生網路發文後警方取締件數為何？黃明昭答覆說，3月10日至20日共8226件。

黃紹庭說，高雄有結構性問題，一天將近800張罰單，等於一天把去年一個月的量開完，會引起民怨，警局應針對路型改善及加強宣導，如當年安全帽政策也是先宣導再取締，這樣才是良性互動 ，試問以前受重視的高雄式左轉目前一個月開多少罰單？不要因為怕丟臉才做，熱度一過就沒有繼續執行，作秀無法解決問題。

黃明昭說，警方取締會有彈性作法，如郵差、身障人士免除告發，但重大惡行還是會取締，預計下周道安會報提案改善。

黃紹庭 罰單 人行道

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