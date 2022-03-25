第7屆大和盃磯釣總決賽 26日起澎湖競竿

第7屆大和盃磯釣邀請賽26日起在澎湖姑婆嶼進行3天總決賽，來自國內近70名磯釣好手將同場競竿，爭取佳績。

馬公市公所表示，澎湖四面環海，受到黑潮及洋流的影響，漁業資源豐富，岸際處處都是絕佳磯釣漁場，大和事業每年都選在澎湖舉辦磯釣賽，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與天候等因素，未辦理初賽，今年在疫情趨緩後，將直接以總決賽方式決定磯釣高手。

市公所表示，第7屆大和盃磯釣邀請賽，委請藝人沈文程代言，馬公市長葉竹林今天前往白沙赤崁龍德宮祈求庇估賽事順利，國內各場域完成初賽的68位磯釣好手，陸續抵達，26日起一連3天在澎湖姑婆嶼同場競竿，進行總決賽。

市公所指出，大和盃磯釣邀請賽各參賽磯釣好手，所釣漁獲將分別捐贈給馬公惠民啟智中心和老人之家等社福單位，作為企業回饋弱勢外，其餘大都再放生回歸大海，讓海洋漁業資源永續。