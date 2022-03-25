橋頭再生水案審議通過 估年中招商、2026年供水

高雄市政府今天表示，北高雄第一座再生水廠「橋頭再生水案」已獲營建署審議通過，預計今年中完成招商、2026年開始供水，每日將可供應3萬噸再生水給楠梓產業園區使用。

高雄市政府推動橋頭再生水案，為北高雄第一座再生水廠。高雄市政府水利局新聞稿表示，營建署3月17日審議同意通過橋頭再生水案的興建與營運，預估計畫推動經費達新台幣50億元，由中央補助44多億元與地方自籌經費辦理，預計今年中完成招商、西元2026年開始供水，完工後每日可供應3萬噸再生水給楠梓產業園區使用。

水利局表示，為促進產業發展，市府加緊開發水資源，以確保民眾用水權益、穩定產業經濟。除2019年完成全國首座再生水廠鳳山水資源中心，每日可供4.5萬噸再生水給臨海工業區使用；2021年完成的臨海水資源中心，為全國首座污水處理廠與再生水廠合併興建的計畫，今年正式營運後，估可供臨海工業區每日3.3萬噸再生水。

為推動高科技產業S廊道開發計畫，水利局說明，北高雄地區除橋頭再生水案，持續辦理「楠梓再生水案」可行性評估，預計2028年完工、每日產出10萬噸再生水，盼與橋頭再生水廠一同供應北高雄產業用水，降低缺水危機及穩定產業發展。水利局也說，會持續加速污水用戶接管率，以提升整體生活品質。