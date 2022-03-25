清明連假屏東11條觀光行程 滿足各年齡層
清明節、兒童節4天連假，屏東縣政府精選11條1日遊、2日遊及3日遊行程，包含兒童休閒、自然生態、DIY手作、大型表演及火紅打卡景點，滿足各年齡層需求。
屏縣府發布新聞稿說，行程有結合國境之南火熱登場「台灣祭」；兒童節規劃系列行程如「寶貝放電趣」，暢遊「屏東總圖」及剛開幕的「屏菸1936文化基地」後，到「勝利動物溜滑梯公園」、「勝利星村創意生活園區」，最後到屏東「復興公園」觀賞燈光水舞秀。
「潮人去旅行」遊程到濃厚日式建築氣息「竹田驛站」及網美最愛拍「潮好玩幸福村」；沿「糖鐵自行車道」體驗「漁村鐵馬行」，沿途有「崎峰濕地」自然生態，最後到「大鵬灣濱灣之心」享受夕陽美。
期間限定「沿山旺來185」行程，透過搭「185沿山旺來雙層巴士」欣賞「彩繪鳳梨田」、「萬金聖母教堂」、「屏東可可園區DIY體驗」、「屏東智慧農業學校」、再回「林後四林平地森林園區」享受大自然風光。
另外，「賽嘉飛行傘場滑翔翼」行程，可安排到鄰近「山川琉璃吊橋」走走、接著到「台灣原住民文化園區」看看原民風情，品嚐原民風味餐。
遊程內容可參閱或屏縣府交通旅遊處的社群網站臉書（Facebook）「屏東GO好玩」。
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