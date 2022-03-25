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送愛到烏克蘭慈善音樂會 27日潮州歷史園區登場

中央社 / 屏東縣25日電

俄烏戰爭近1個月，烏國斷垣殘壁，死傷無數，人民流離失所，高屏地區音樂演奏者舉辦「送愛到烏克蘭慈善音樂會」，27日將在屏東潮州歷史文化園區演出，為烏國兒童募款。

主辦人謝國榮透過新聞稿表示，看到俄烏戰爭中，烏克蘭小提琴家在地下碉堡表演小提琴音樂；烏克蘭戰士在前線壕溝裡拉著小提琴，為其他戰士們鼓舞士氣；還有年輕小提琴家，在地下碉堡裡用網路同步與世界其他國家的小提琴家，一同演奏音樂，感動全世界。

謝國榮說，一群高屏地區音樂演奏者也想要舉行一場小型音樂會，表達台灣人民支持烏克蘭勇敢抵抗侵略。

音樂會將在27日下午2時30分至4時在屏東潮州鎮日式歷史建築文化園區登場，中山大學教育所博士生林歐莉亞（Kulish Olga）將與夫婿及2個小孩參加音樂會，她9歲的兒子會穿烏克蘭國旗裝彈奏鋼琴。

林歐莉亞3月初曾在中山大學為烏克蘭難民發起募款及募集物資，引起全校及社會各界熱烈響應。

謝國榮表示，當天預定會有5至6名烏克蘭學生參加音樂會，演唱烏克蘭國歌。

曾獲得「第8屆全球熱愛生命獎章」及多次國內音樂比賽獎項的屏東自閉青年鋼琴家李尚軒，將以鋼琴與爵士鼓演出；台灣南部首席小提琴家江敬業，也將擔綱演出。

謝國榮表示，音樂會現場，會發「世界展望會飢餓三十-烏克蘭難民兒童救援計畫」的捐款帳號給參與觀眾，期待送愛到烏克蘭，幫助在戰火下苦難的兒童與孤兒們。

烏克蘭 音樂會 俄烏戰爭

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