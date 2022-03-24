醫療服務產業人力需求增 前進校園搶人才

因應高齡化社會，也受疫情影響，各類醫療服務產業人才需求持續增長，許多醫療院所紛紛釋出相關職缺搶人才。

全台擁有16家院所的「馬光醫療網」持續擴張拓點，新院所人力需求大，除了徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也需求診助人員與顧客服務專員等相關人才，旗下各院所總計釋出近百個職缺，開出護理人員起薪33K起、診助人員及顧客服務專員起薪30K起薪資條件，也前進校園網羅新秀。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，公司透過參與校園博覽會等多元方式找人才，將陸續前往中華醫事科大、義守大學校本部、輔英科大、長榮大學、義守大學醫學院、美和科大及慈惠醫專等，安排實體說明會及現場徵才，讓即將畢業的學生可以更深入了解公司願景及各項職務內容，也提供學生直接面試機會，畢業馬上踏入職場就業。