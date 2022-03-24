六堆300歷史大戲「步月‧火燒」 24日彩排搶先看

屏東縣政府邀請國際級明華園劇團，全新策劃演出六堆歷史大戲「步月‧火燒」，以乙未年間六堆客家義勇軍，奮勇抵抗日軍之首場戰役地點「步月樓」以及最後一戰的「火燒庄」為題材，24日在千禧公園彩排宣傳，劇中演員演出精彩片段，讓民眾先睹為快，歡迎大家26日到現場，身歷其境觀賞感受「步月‧火燒」的戲劇魅力。

副縣長吳麗雪今到場，她說，縣長潘孟安期盼屏東一定要有這樣一部屬於自己的戲劇，讓子子孫孫都能了解六堆抗日的歷史，她也感謝明華園接受屏東縣政府的邀約，在屏東完成如此精彩的戲劇，在屏東的首演是免費入場，正式演出當天還特別設有給身心障礙者的觀賞區，歡迎大家26日前來觀賞六堆300歷史大戲「步月‧火燒」。

客務處表示，全劇融合客家戲、歌仔戲、現代劇，導入當代舞蹈、音樂、視覺藝術，跨越語言種族、多種藝術領域，將三百年前發生在屏東六堆撼動人心的歷史史詩重現，由無敵小生孫翠鳳及影視明星郭子乾領銜主演，以大型戶外廣場藝術型態跨界創作，三萬支現採管芒花的舞台布置，呈現昔日族群大團結的熱血精神。

劇中演員以母語介紹自己在劇中角色及排練的歷程，「步月‧火燒」在戲劇語言突破各種隔閡，還原當代歷史氛圍，劇中穿插客家話、閩南語、排灣族語言、日語等，期待不同語言發揮各自美感並帶給觀眾全新的視覺聽覺饗宴。整齣戲除舞台鏡框外，演出將從舞台延伸到整個觀眾席，從觀眾進場那一刻，就進入到歷史情境，相信這部作品會是明華園總團突破自我的新里程碑。