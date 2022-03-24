旗山大林爐石掩埋農地出現白色混合物 議員憂二度汙染
高雄旗山大林農地非法掩埋百萬噸煉鋼轉爐石，前年清運至今將滿2年，距離原定日程還有1年。議員朱信強質詢指出，近日接獲舉報，爐石下方藏著白色混合物及建築廢棄物，憂心爆發新汙染。環保局長張瑞琿回應，重金屬檢測沒有超標，懷疑是爐石氧化鈣形成白色混合物，需要進一步檢驗才能確定是否為有毒廢棄物。
旗山大林里近6公頃農地在2013年遭業者掩埋大量廢爐渣，大雨過後水溝常出現乳白色滲流水。經法院判決，市府審查清運計畫，要求中聯資源、萬大材料等業者以三年時間清除，2020年4月動工至今。高雄市議會警消衛環委員會曾下鄉考察，業者坦承，起初推估數量約99萬噸，實際開挖後深度超過20公尺，數量約400萬噸且另有其他掩埋物。
市議員朱信強今天在高市議會質詢指出，有民眾反映，中聯爐石開挖深度六米以下發現不少白色混合物及營建廢棄物，擔心有新的汙染，環保局有無確實掌握，以及農地到底掩埋多少掩埋物，環保局是否有具體數字。
環保局長張瑞琿說，爐石已經清運27萬噸，白色混合物的重金屬檢測沒有超標，懷疑可能是爐石氧化鈣引起，需要進一步檢驗以確定是否為有毒廢棄物，若非有毒廢棄物可依一般廢棄物處理，另外營建土石方可送去土置場或砂石廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言