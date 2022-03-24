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旗山大林爐石掩埋農地出現白色混合物 議員憂二度汙染

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
旗山大林爐石掩埋地出現白色混合物，鄰近農地的居民感到憂心。記者徐白櫻／翻攝
旗山大林爐石掩埋地出現白色混合物，鄰近農地的居民感到憂心。記者徐白櫻／翻攝

高雄旗山大林農地非法掩埋百萬噸煉鋼轉爐石，前年清運至今將滿2年，距離原定日程還有1年。議員朱信強質詢指出，近日接獲舉報，爐石下方藏著白色混合物及建築廢棄物，憂心爆發新汙染。環保局長張瑞琿回應，重金屬檢測沒有超標，懷疑是爐石氧化鈣形成白色混合物，需要進一步檢驗才能確定是否為有毒廢棄物。

旗山大林里近6公頃農地在2013年遭業者掩埋大量廢爐渣，大雨過後水溝常出現乳白色滲流水。經法院判決，市府審查清運計畫，要求中聯資源、萬大材料等業者以三年時間清除，2020年4月動工至今。高雄市議會警消衛環委員會曾下鄉考察，業者坦承，起初推估數量約99萬噸，實際開挖後深度超過20公尺，數量約400萬噸且另有其他掩埋物。

市議員朱信強今天在高市議會質詢指出，有民眾反映，中聯爐石開挖深度六米以下發現不少白色混合物及營建廢棄物，擔心有新的汙染，環保局有無確實掌握，以及農地到底掩埋多少掩埋物，環保局是否有具體數字。

環保局長張瑞琿說，爐石已經清運27萬噸，白色混合物的重金屬檢測沒有超標，懷疑可能是爐石氧化鈣引起，需要進一步檢驗以確定是否為有毒廢棄物，若非有毒廢棄物可依一般廢棄物處理，另外營建土石方可送去土置場或砂石廠。

高市議員朱信強說，旗山大林爐石已經動工2年，近日出現白色混合物讓鄰近農地的居民憂心不已。記者徐白櫻／翻攝
高市議員朱信強說，旗山大林爐石已經動工2年，近日出現白色混合物讓鄰近農地的居民憂心不已。記者徐白櫻／翻攝

廢棄物 農地 超標

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