楊鎮浯赴台參加論壇 暢談永續議題提「喝高粱救高鐵」

金門縣長楊鎮浯今天受邀出席「2022 SDGs國際論壇」，會中他暢談永續議題，楊鎮浯在會中還提出「喝高粱救高鐵」的論點，說明金酒去年與台灣多個縣市展開高粱契作，不僅善盡社會責任，每年更可節省下4千噸的水。

楊鎮浯今年再度受邀出席天下雜誌論壇，與立法院副院長蔡其昌、台大兼任教授薛喬仁等人探討「永續議題分析與利害關係人協作」的議題。楊鎮浯在會中表示，金門對於生態、環境甚至是政府治理，都已經把「永續發展」發展的概念融入社會日常生活中。他也強調金門因為面積完整不破碎、人口適中，相當適合多項政策在當地進行示範推動，只是過程也不免會碰到資源、人力、產業規模、環境等困境。

提到讓人頭痛的海漂垃圾問題，楊鎮浯說，金門每年有30至40公噸的海廢保麗龍，目前島內處理廠已經堆積如山，前年企業捐贈「減容貨櫃」，協助環保局年處理20公噸保麗龍，處理後的產物可回收再製成電腦鍵盤等物品，只是處理的腳步跟不上垃圾漂來的速度。

今年透過環保署媒合，導入國內第一套的「冷壓處理模式」，讓處理量能大大提高至100公噸，甚至可以為縣府節省400萬左右公帑。

楊鎮浯也提及，從去年開始，金門酒廠與桃園、彰化、嘉義、雲林、台南展開高粱契作，楊鎮浯說明，1公頃的高粱，比起種植水稻，可年省1萬噸的水，且每瓶高粱酒可節省3.5公噸的水。金酒若向國際採購，成本更低，但金酒公司作為全國白酒最大品牌，有其義務善盡企業責任。

楊鎮浯進一步表示，台灣西半島許多縣市，因為長期地下水超抽，導致部分地區地層下陷，部分區域還是高鐵行經路線，所以楊鎮浯也打趣的說，金酒公司這是「喝高粱、救高鐵」，趁機推銷金門高粱。

說到永續發展，楊鎮浯認為政府治理也很重要，所以他積極在各項政策上導入了「永續」的概念，諸如廚餘回收，金門垃圾轉運台灣焚化遭遇阻礙，勢必要將垃圾分類做到最好，目前的74%的高回收率，就是民眾經歷很痛苦的強制破袋政策換來的成果。

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