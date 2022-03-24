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自強號、莒光號、區間車都入列 台南市公布50多歲確診男足跡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市針對確診者足跡進行全面大清消。圖／台南市府提供
台南市針對確診者足跡進行全面大清消。圖／台南市府提供

台南市今天公布新增1名永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455，以及高雄市個案22453在台南市活動足跡說明，市府表示個案22455因高雄市案22394確診而被匡列為居家隔離者，同公司的其他員工經PCR採檢後通報此名陽性個案，Ct值15.5；平日都搭火車往來台南高雄通勤，因平日由搭火車從台南高雄通勤上班，台南市府下午防疫記者會公布18日到23日車次，提醒同車次足跡重疊者。

市長黃偉哲表示，有些人沒有實聯制，萬一再造成傳染鏈，尤其是在封閉車廂內不敢樂觀，但目前為止是只有單一個案確診。今天也公布列車班次，有自強號、莒光號和區間車，呼籲同班次足跡重疊者快篩。

市府表示，案22455已接種3劑COVID-19疫苗，3月22日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，未就醫也未自行服藥；被匡列進行居家隔離、安排採檢後陽性確診。案22455於可傳染期間活動範圍幾乎皆在公司或家中，匡列6位接觸者進行居家隔離、164位醫院同時段門診病患自主健康管理；為避免疫情擴大，與案22455子女就讀同學校、不同班級採預防性停課1日，與個案子女同班的班級則停課2日。高雄市個案22453於可傳染期間曾前往本市南區聯萌玩具批發，匡列15位相關接觸者。

黃偉哲呼籲曾於3月18日至23日與案22455搭乘台鐵同班次的市民，請持身分證於今、明2日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分前往北區、東區、永康區衛生所領取家用快篩試劑，並落實自我健康監測；如出現身體不適情形或疑似COVID-19症狀，請配戴口罩就醫採檢。

據了解，案22455居位在台南永康區，2名子女分別就讀後甲國中及永康區永信國小，2人PCR都採陰，為避免疫情擴大，與個案足跡重疊的學生班級採預防性停課2日、同校、不同班級學生則停課1日。

衛生局表示，另高雄確診案22394職場接觸者22453高雄確診者40多歲男，Ct值15.35，3月20日回到台南親友家聚餐，台南足跡有1處，匡列15位相關接觸者，據了解其中1名接觸者就讀龍潭國小，學校中午也緊急通知預防性停課。

案22455足跡。圖／台南市府提供
案22455足跡。圖／台南市府提供
台南市針對確診者足跡進行全面大清消。圖／台南市府提供
台南市針對確診者足跡進行全面大清消。圖／台南市府提供
台南市針對確診者足跡進行全面大清消。圖／台南市府提供
台南市針對確診者足跡進行全面大清消。圖／台南市府提供
高雄案22453在台南足跡。圖／台南市府提供
高雄案22453在台南足跡。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲召開防疫記會。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲召開防疫記會。圖／台南市府提供
台南新增1例本土確診22455足跡。圖／台南市府提供
台南新增1例本土確診22455足跡。圖／台南市府提供
台南新增1例本土確診22455與高雄22394群聚有關。圖／台南市府提供
台南新增1例本土確診22455與高雄22394群聚有關。圖／台南市府提供

新冠肺炎 COVID-19 台南 台鐵 黃偉哲

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