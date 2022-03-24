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地震加下雨 梓官百年洋樓「劉」字、領帶浮雕門楣倒塌

聯合報 / 記者陳玫伶徐如宜／高雄即時報導
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供

高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓，昨天因花蓮芮氏規模6.6地震加上下雨，門柱上具有紀念意義的門楣整個垮下，幸未造成他人傷亡，劉家宗親同時也是赤西里長劉英凱表示，將與屋主討論後續修復及重建事宜。

劉德波洋樓於1902年起造，位於過去梓官赤崁港仔門港口附近，隨著海平面上升港口消失，劉德波洋樓見證劉家在梓官的興衰史。劉英凱表示，這棟洋樓是梓官赤崁地區第一棟兩層樓巴洛克式建築，劉家來台第一代4房過去是做上海、香港的跨海布匹生意，樓頂有象徵地位的領帶浮雕、「劉」中英文字樣等。

劉英凱表示，因過去祖先沒有土地所有權概念，後來變為國有地，現在則另有屋主，未登記為古蹟，他與港仔門工作協會夥伴其實一直想向屋主承租洋樓進行空間活化，可惜因洋樓中間支柱的基座早已扭曲變形，擔心建物倒塌，遲遲不敢進場整理。

劉英凱說，地震後昨上午10時許他曾巡視洋樓狀況還未出現嚴重崩塌，沒想到下午1點多早已損毀的支柱可能因下雨吸過多水分，往左朝建築外圍牆倒塌，連前方水泥地都被撞破一個大洞，造成門楣的「劉」字樣、領帶浮雕全部崩落，今天再前往查看，除了外觀原貌損毀，內部結構還保留完整。

「危機也可能是轉機」劉英凱表示，洋樓原貌價值已因門楣倒塌降低，他期望能再與屋主洽談直接購買，今高雄市文化局前往視察，提供2種修復方案，第一種以古蹟修復方式，根據建物原材料整個重建，但過去曾邀專家估價，整體重建耗時又花錢，劉英凱傾向保留建物主架構，以創新的改建方式讓老建物重生。

文化局表示，因建物不具文資身分，不適用文資法；民間單位要活化老屋，文化局會盡量給予協助。

高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。本報資料照，記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。本報資料照，記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。本報資料照，記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。本報資料照，記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供
高雄市梓官區赤西里有120年歷史的劉德波洋樓昨因地震加上下雨，建物具有紀念價值的門楣「劉」字、領帶浮雕全部倒塌。圖／劉英凱提供

文化局 建築

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