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2022智慧城市論壇展覽高雄場開幕 推動新南向發展基地

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
智慧城市論壇暨展覽SCSE高雄場在高雄展覽館開幕。記者徐如宜／攝影
智慧城市論壇暨展覽SCSE高雄場在高雄展覽館開幕。記者徐如宜／攝影

「智慧城市論壇暨展覽SCSE」今年首次以高雄、台北雙主場，高雄場今天至3月26日在高雄展覽館開幕，高市府設置高雄主題館，展現亞灣5G AIoT創新園區等試煉場域推動成果，高雄成為新南向的推動發展基地。台北場雖有循「專案泡泡」模式入境的外賓確診，副市長林欽榮表示，外賓在台北，今天來的都是駐華使節，高雄未受影響，論壇部分透過線上視訊方式參與。

「智慧城市論壇暨展覽SCSE」今年展覽主題為「數位轉型再創智慧城市新高峰」，首次也在高雄舉辦。主辦單位表示，在新冠疫情新常態下，居家上班、線上學習、遠距醫療規模等創新數位應用，不僅改變民眾的日常作息，也將大幅推進城市數位基礎建設與智慧治理。這次展覽並打造「OMO南北異地共展區」，透過線上與線下融合展出。

北市電腦公會與高市府合辦「2022智慧城市論壇暨展覽」高雄場，有150多家廠商參展，並將舉辦25場次專業論壇。高市府在現場設置高雄主題館，展現亞灣5G AIoT創新園區等試煉場域豐碩的推動成果，希望高雄能做為新南向的推動發展基地，加速促成產業推動南向發展的目標，成為全球智慧城市解決方案供應重鎮。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，高雄近年來發展迅速，城市風貌、5G物聯網都很蓬勃，高雄場邀請國內外智慧交通、醫療、建築、節能、數位治理相關廠商交流，可加快高雄發展智慧城市的腳步。

林欽榮表示，蔡總統去年宣布5年投資100億元，加速亞洲新灣區的5G AIoT建設，讓城市翻轉，行政院國發會賦予高雄成為台灣智慧城市發展的國際輸出基地，高市府也加快腳步與各界合作。

智慧城市論壇暨展覽SCSE高雄場在高雄展覽館開幕。記者徐如宜／攝影
智慧城市論壇暨展覽SCSE高雄場在高雄展覽館開幕。記者徐如宜／攝影

北市 林欽榮 行政院

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