2022台灣軌道經濟論壇屏東舉辦 擘劃縣內未來軌道發展

促進國內軌道經濟發展，屏東縣府邀請台灣軌道經濟發展協會在屏東舉辦「2022台灣軌道經濟論壇」，廣邀產官學界共同研討軌道文創、美學、觀光及場站開發等議題，透過論壇深度討論擘劃出屏東未來軌道發展願景。

縣長潘孟安說，高鐵南延屏東目前在綜合規畫階段，3月26日屏東科學園區將正式掛牌，7月1日招商，「高鐵就像主動脈一樣」，高鐵站體尚未開發前，讓產業先進駐，產業進來、人才進來，創造就業、創業機會，都是地方所共同期待。

潘孟安說，軌道是長期倚賴交通運輸載具，軌道不只是載具，還有美學、經濟學，文化觀光旅遊。高鐵、台鐵如同人體的主動脈，打造西部高鐵，東部快鐵，讓台灣成為一日生活圈串連，屏東引進高鐵，要能帶動產業、就業、經濟發展與觀光旅遊，人潮、車潮帶來錢潮。

潘孟安說，「高鐵南延屏東」、「高捷延伸屏東」及「建設恆春觀光鐵道」等軌道建設，屏東不再是「本島中的離島」、讓數十年來屏東人的希冀有真正落實的可能，讓屏東境內的交通建設促成全國環島高快速鐵路網的建構，使得台灣一日生活圈沒有距離，讓世界看到台灣軌道運輸的便捷與蓬勃發展的生命力。

此次論壇針對軌道經濟發展採多元角度的深度交流與探討，邀請國內對軌道經濟現況及未來具有前瞻性看法產官學研專家，包括台灣軌道經濟發展協會理事長張政源、交通部鐵道局主任秘書李綱等貴賓，研討軌道經濟重要議題，論壇主題分為軌道文創及美學設計、交通暨區域轉運規劃、鐵道觀光及TOD場站開發等四個場次，由台灣設計研究院院長張基義、高雄餐旅大學校長陳敦基、台灣高鐵總經理鄭光遠、台灣鐵路管理局副局長朱來順分別主持各場次，就台灣整體軌道發展一系列深度探討。

論壇採線上與實體會議同步，實體會議與會人數超過150人，透過各場次專題演講的分享、深入地與談對話與台上台下的精采互動，冀望藉由論壇意見領袖分享，聚焦軌道經濟對城市發展影響，提出具體建議及結論供縣府及國內其他城市作為未來發展軌道經濟的參考。