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澎湖海上花火節邁20週年 500架無人機超大規模演出

中央社 / 澎湖縣24日電

澎湖縣長賴峰偉今天宣佈，邁入20週年的澎湖國際海上花火節，4月25日登場，施放達24場次，除了多采多姿的環場花火外，更有500架無人機表演，規模超盛大。

澎湖縣政府「2022澎湖國際海上花火節」，縣長賴峰偉舉行記者會，並與議長劉陳昭玲、觀光局澎管處長許宗民、澎防部政戰主任楊世盛等共同啟動儀式，宣佈花火節活動自4月25日至6月30日施放，熊大與兔兔2隻吉祥物也擔任神秘嘉賓到場，引起一陣騷動。

賴峰偉在致詞時表示，澎湖海上花火節是當年華航澎湖空難造成澎湖景氣蕭條因而催生出來，以不同創意，創造美麗，迄今邁入20年，非常不容易，尤其2年前，率先加入無人機科技結合花火表演，更將澎湖海上花火節推上巔峰，成為觀光指標。

劉陳昭玲也指出，一個縣市的活動能夠延續20年而不墜，以花最小經費，創造觀光最大效益，成為地方最優質的活動，實在不容易，未來仍將持續辦理。

縣府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節今年邁入20週年，持續與LINE合作，4月25日起至6月30日止每週一、四晚上在馬公市觀音亭休閒園區辦理，除了多采多姿的花火外，包括動力火車等天團也都將跨海演出，其中有10場是LINE主場合作，包括有500架無人機科技燈光秀，並有新創的無人機搭載煙火表演，另5月21日澎湖海事水產職業學校建校百週年慶加碼一場；離島場則為5月28日七美、6月11日望安及25日吉貝，總共施放24場次花火活動。

旅遊處指出，海上花火節是國內觀光行銷活動維持最久的活動，今年邁入20週年，除持續往年廣受歡迎的無人機科技燈光秀搭配煙火演出外，現場也將有科技燈光裝置及規劃有「花火20」為主軸的「抓住澎湖之美攝影競賽」、「澎湖人氣美照大募集」、「紀念回顧展」、「花火20陪你遊行」、「專屬花火行程」等等系列活動。

澎湖 花火節 賴峰偉

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