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保護高屏溪水質 205兵工廠污水納入大樹污水處理廠

中央社 / 高雄24日電

高雄市亞洲新灣區內的205兵工廠即將搬遷至大樹區，而大樹區屬於飲用水水源水質保護區，為加強水源保護，市府水利局進行污水管線接管工程，讓未來兵工廠污水可納入大樹污水處理廠。

因應高市府亞洲新灣區開發計畫，國防部軍備局第205廠（205兵工廠）將拆遷至大樹區的國家中山科學研究院大樹廠區、大樹北營及光復營區；而拆遷後的舊址土地則由市府辦理區段徵收後開發利用。

由於大樹區位於高屏溪攔河堰以北，屬於高屏溪流域水污染管制區及飲用水水源水質保護區，而205兵工廠的新廠址尚無地下污水管線，為避免未來兵工廠廢水污染水源，市府水利局進行污水管線接管工程。

高雄市政府水利局今天發布新聞稿表示，去年2月18日起在大樹區溪埔地區進行污水管線接管工程，預計今年11月28日完工；另中科院今年3月20日已完工接入污水下水道系統；大樹北營區及光復營區污水管線接管工程也預計年底可完成。

水利局表示，工程採用綠色工法及環保材料，盼落實節能減碳目標，水利局也會持續推動污水下水道建設，減輕河川水域污染，並改善居住環境衛生。

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