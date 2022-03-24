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屏東數位發展中心揭牌 結合樂齡中心老幼共學

中央社 / 屏東縣24日電

屏東數位發展中心今天正式揭牌，縣長潘孟安表示，將結合33個鄉鎮的樂齡學習中心進行老幼數位共學，帶領長輩體驗數位便利生活，使數位學習推廣至縣內每個角落。

屏東數位發展中心由潘孟安、教育部資科司長郭伯臣共同揭牌啟用，郭伯臣表示，屏東縣數位學習的發展是走在全國較前面的城市，縣府善用教育部資源結合府內資源，擴大量能，特別將數位中心提高到縣府層級，屏東不管偏鄉或都市的孩童，在學習的成效上有明顯進步。

潘孟安感謝教育部長期以來關注屏東智慧學習的落差，他表示，屏東幅員遼闊，數位中心的落成啟用，讓不管農村、漁村、偏鄉到都市孩童，不因距離或區域而造成學習中斷。

潘孟安表示，自2018年起，教育部前瞻計畫補助屏東縣約60%班級數的校園數位建設布建經費，縣府並自籌經費，將縣內國中小校園數位建設普及率提升至100%，實現以「網路代替馬路」目標。

他說，數位發展中心從軟體開發到資安管理及師資培育，整合府內各局處，除了學習外，更進一步結合33個鄉鎮的樂齡學習中心進行老幼數位共學，帶領長輩體驗數位便利生活，弭平數位落差，未來將招募13名數位專業人才協助推動，使數位學習推廣至縣內每個角落。

縣府教育處表示，縣府2021年完成建置落實「班班有平板」，未來將添購至少1萬7509台行動載具，持續強化各校數位教學軟硬體設備外，縣內每名教師也於4年內完成數位教學增能，並將數位教學導入課後照顧，讓數位科技輔助孩子適性學習。

屏東縣 教育部 潘孟安

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