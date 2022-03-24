北竿橋仔村老屋下方土石坍方逾8月 李問籲縣府儘速修復

發生在去年8月份的豪雨重創北竿，讓知名的芹壁村中山國中附近嚴重土石坍方，橋仔村五間排老屋下方的山坡下方土石坍方，事隔8個月，機車道路遲遲未進行修復，不但造成機車騎士及行人的危險，也讓旁邊的住戶非常憂心，民進黨連江縣黨部主委李問昨到場現勘，籲請縣府儘速處理坍方路段。

李問表示，去年8月7日的那場豪大雨，當地人形容雨勢就像水用倒的，相當可怕，豪雨也重創馬祖多處；最近橋仔村民邱德貴就向他反映，非常擔心機車經過此路段時，會造成危險。

邱德貴跟他說，畢竟橋仔村幾年前，規定機車改由南邊山入村，所有機車要進入橋仔村廣場，都必須經過五間排前面的機車道路。

李問昨也到現場了解，發現坍方處沒有圍欄、甚至沒有交通錐連桿等交通維持設施，路邊僅堆置沙包。而且，坍方地段處處管線外露。如果發生大雨，狹窄的道路，看起來仍然有持續崩塌的可能性。

李問呼籲，希望相關單位能盡快處理坍方路段，保障橋仔村居民的安全，也維護觀光客出入的安全，他說目前騎士經過時都令人怵目驚心，夜間更是可能發生危險。

另外，土石坍方是否會對五間排老屋造成危險，甚至造成牆壁倒塌？附近住戶相當憂心，不希望對五間排房屋或一旁的牆面造成影響。畢竟五間排最近舉辦文史調查展覽，突顯其歷史建築價值，如果房屋因為政府對水土保持的疏忽發生損害，更是得不償失。

希望縣府能盡速處理坍方，在等待工程發包進行的期間，縣政府也應立刻強化該路段的交通安全。

對此，北竿鄉公所回應，單單去年全北竿的災害修復工程案件就有10件，在地的工程行很多都承攬多件，導致這個案子一直發包不出去，迄今已經流標6次，下週會再進行第7次開標，希望能順利將工程包出去。

針對在等待工程發包進行的期間，鄉公所上午已開會研商，下午將請監造跟相關單位到場會勘，會有補強措施，強化該路段的交通安全。