屏東數位新紀元 屏東數位發展中心揭牌

屏東數位發展中心今正式揭牌，縣長潘孟安、教育部資科司司長郭伯臣、縣府教育處及各級長官共同啟用，縣府表示，數位中心成立後，不僅能輔導專業資訊人才協助學校推展數位學習外，更將數位教學結合課後照顧，輔助孩子適性學習，不因距離、區域及時差，讓孩子輸在起跑點，並實現「班班有網路，生生有平板」的目標，未來將招募14名數位專業人才協助推動，讓數位學習推廣到縣內每個角落。

潘孟安說，感謝教育部長期以來關注屏東智慧學習落差，屏東幅員遼闊，數位學習中心落成啟用，不管農村、漁村、偏鄉到都市孩童，不因距離或區域而造成學習中斷。他說，此次數位發展中心由副縣長當召集人，從軟體開發到資安管理及師資培育，整合府內各局處，數位中心除了學習外，更結合33鄉鎮的樂齡學習中心老幼數位共學，帶領長輩體驗數位便利生活，積極弭平數位落差，使數位學習推廣至縣內每個角落，期望讓屏東走向數位化的城市。

縣府說，隨著資訊科技的發展，數位科技應用形成世代轉變，提升民眾資訊應用能力與上網率、縮減城鄉數位落差成為近年所推行的政策，從2018年起，縣府在教育部前瞻計畫補助本縣約60%班級數的校園數位建設布建經費，自籌經費，將縣內國民中小學校園數位建設普及率提升至100%，實現以「網路代替馬路」之目標。

「屏東除了在硬體的升級，數位教育的軟實力也不容小覷」，潘孟安說，強化教師數位教學能力，在2021年全國數位學習推動優良教學案例徵選活動，屏東縣數位教學教案獲獎數全國之冠，精良的設備及優秀老師，協助學生使用因材網或其他數位學習平台數位學習，也使屏東學生在因材網上的平均使用時數的流量常居全國之冠。

教育部資科司司長郭伯臣說，屏東縣數位學習的發展是走在全國較前面的城市，屏縣府善用教育部資源結合府內資源，擴大量能，將數位中心提高到縣府層級，結合各局處資源，並善用科技，從數據統計顯示，屏東不管偏鄉或都市的孩童，在學習的成效上有明顯進步。